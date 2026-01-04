अमरावती मुख्यमंत्र्यांचा रोड शो, महापालिका निवडणूक प्रचाराचा 'श्री गणेशा', पक्ष निरीक्षकांना चालावं लागलं पायी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावतीमध्ये रोड शो केला. या रोड शोमध्ये माजी खासदार नवनीत राणा यांच्यासह भाजपाचे अनेक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
अमरावती : अमरावती महापालिका निवडणूक प्रचाराचा श्री गणेशा रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रोडशोद्वारे सुरू झाला. शहरातील पंचवटी चौक येथून दुपारी दोन वाजता खुल्या जीपमधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अमरावतीकरांना अभिवादन करण्यासाठी निघाले होते.
प्रत्येक चौकात मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत : पंचवटी चौक येथून सुरू झालेला मुख्यमंत्र्यांचा रोड शो हा गाडगे नगर, राठी नगर, शेगाव नाका मार्गे विलास नगर, चौधरी चौक, जयस्तंभ चौक, राजकमल चौक, गांधी चौक, भूतेश्वर चौक, रवीनगर चौक मार्गे साईनगरपर्यंत झाला. मुख्यमंत्र्यांसोबत खुल्या जीपमध्ये जिल्ह्याच्या माजी खासदार नवनीत राणा, भाजपाचे शहराध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे, राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे, विधान परिषदेचे माजी सदस्य प्रवीण पोटे, ॲड. प्रशांत देशपांडे उपस्थित होते. रोड शो दरम्यान मार्गात प्रत्येक चौकात मुख्यमंत्र्यांचं स्वागत करण्यात आलं. प्रत्येक चौकात नागरिकांची गर्दी होती.
पंचवटी चौकात फटाक्यांच्या आवाजात स्वागत : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर मार्गे थेट पंचवटी चौकात पोहोचले. यावेळी फटाके बाजवत त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच पंचवटी चौक येथे भाजपा पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची गर्दी जमली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या वाहनातून उतरताच थेट पंचवटी चौक येथे रोड शोसाठी फुलांनी सजवण्यात आलेल्या खुल्या वाहनात चढले आणि थेट रोड शोला सुरुवात झाली.
महापालिका निवडणुकीत भाजपाचे 68 उमेदवार : अमरावती महापालिका निवडणुकीत 69 जागांपैकी भाजपाचे एकूण 68 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. महापालिकेत भाजपाला बहुमत मिळावं या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या सर्व उमेदवारांच्या प्रचारार्थ रोड शो केला. यावेळी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त संपूर्ण शहरात होता.
पक्ष निरीक्षकांना चालावं लागलं पायी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट खुल्या वाहनात चढून रोडशोला सुरुवात केली. यावेळी ठरल्याप्रमाणे त्यांच्या वाहनात अमरावती शहरातील नेते मंडळी चढले. अमरावती महापालिकेसाठी निरीक्षक म्हणून काम पाहणारे जळगाव जामोदचे आमदार आणि माजी मंत्री संजय कुटे हे मुख्यमंत्र्यांसोबत खुल्या वाहनात चढण्यापूर्वीच रोड शोला सुरुवात झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनामागे भाजपाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांसाठी आणखी एक खुले वाहन होते. मात्र संजय कुटे यांना मुख्यमंत्र्यांसोबत खुल्या वाहनात जायचे असल्याने ते मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनापर्यंत धावपळ करत बऱ्याच दूरपर्यंत पाईच चालत निघाले.
