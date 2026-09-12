तिकडं मराठा आंदोलकांची मुंबईकडं जाण्याची घोषणा; इकडं मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांत अर्धातास बैठक
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याची आज घोषणा केली आहे. त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंमध्ये बैठक झाली.
Published : September 12, 2026 at 8:30 PM IST|
Updated : September 12, 2026 at 8:44 PM IST
नागपूर : मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईकडं कूच करण्याचा इशारा दिला. त्यामुळेच राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. मनोज जरांगे यांनी आपली भूमिका आज जाहीर केली आहे. त्यापूर्वी नागपुरात घडामोडी घडलेल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यात याच विषयाच्या अनुषंगानं सुमारे अर्धा तास चर्चा झाली. या बैठकीनंतर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी, "आम्ही मराठा समाजाच्या मागण्या संदर्भात सकारात्मक पद्धतीनं विचार करत आहे," असं सांगितलं.
मुंबईत आंदोलन करणे कठीण : मुंबईत आंदोलन करणं, मुंबईकरांसाठी कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्याच्या दृष्टीनं कठीण आहे. या बद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेले निर्णय पाहता मुंबईत कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, याची सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे. "सर्व आंदोलकांना विनंती राहील की गणेशोत्सवच्या काळात मुंबईत आंदोलन करणं राज्याच्या दृष्टीनं योग्य नाही. ओबीसी किंवा मराठा समाज असेल कुणाचाही हक्क डावलता येणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे या दोघांनी मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा अगदी प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. इतिहासात मराठा समाजाच्या हिताचे कधी न घेतले गेलले एवढे जास्त निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी घेतले आहेत. तरीही या दोन्ही नेत्यावर करण्यात येणारी टीका व टिप्पणी महाराष्ट्राला आणि समाजाला पटत नाही. आजवर मराठा समाजाला दिलेला न्याय हा देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या काळात मिळाला आहे. आमचं सरकार मराठा समाजाला न्याय देण्याच्या भूमिकेत काम करत आहे. त्यामुळे सरकारला थोडं वेळ दिला गेला पाहिजे," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
गणेशोत्सवात कोणी आंदोलन करू नये : मुंबई किंवा महाराष्ट्रात गणेशोत्सव हा देशातील सर्वात मोठा उत्सव आहे. त्यांमुळेच या काळात कोणी आंदोलन करू नये. त्यांच्या भूमिकेपेक्षा आज सर्वात महत्त्वाची दुष्काळाची परिस्थिती आहे. राज्यातील 18 जिल्ह्यांमध्ये कमी पाऊस आहे. पाण्याअभावी पीक करपत आहे. कालच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची मी बैठक घेतली. आज 4 वाजता पुन्हा सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक असणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळ काळात कशी मदत आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहता येईल आणि शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत, ही महत्त्वाची बाब आपल्यासमोर आहे. राज्याच्या दुष्काळाकडं जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मला सूचना दिल्यात. आजची बैठक त्यासाठीच होती. कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मला आणि चीफ सेक्रेटरी ना राज्याचं तातडीनं सर्वेक्षण सुरू करण्याच्या ही सूचना केल्या आहेत. दुष्काळी जिल्ह्यात काय उपाययजना करता येईल, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्या आहे. जी नियमावली आहे, त्यानुसार आम्ही शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या भूमिकेत आहोत. राज्याची पूर्ण परिस्थिती समोर आल्यानंतर येणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये आम्ही ती मांडू. या मंगळवारी राज्यातील परिस्थितीचा आढावा मुख्यमंत्र्यांना देणार," असं त्यांनी सांगितलं.
सरकारनं ओबीसी विरोधात भूमिका घेतली तर . . . : आज मनोज जरांगे यांनी कार्यकर्त्यांची बैठक बोलवली आहे. त्यांच्या बैठकीकडं आमचं लक्ष आहे. तर राज्य सरकारच्या भूमिकेकडं आमच लक्ष असणार आहे, असं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे म्हणाले आहेत. "सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, अशी आमची सरकारकडं मागणी आहे. मागील तीन वर्षात सरकार आमच्या मागणीवर तटस्थ राहिले आहे. तरीही आम्ही सरकारच्या भूमिकेकडं बारकाइनं लक्ष ठेवून आहोत. सरकारनं ओबीसी विरोधात भूमिका घेतली तर आम्ही रस्त्यावर उतरण्यासाठी सदैव तयार राहू. लक्ष्मण हाके यांना धक्काबुक्की झाली, या घटनेचा मी निषेध करतो. समर्थक आणि विरोधक यांच्यात संवादाची भाषा असावी, धक्काबुक्की किंवा मारपीट करून प्रश्न सुटत नाही," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
हेही वाचा :
- "आता मुंबईला जायचं फायनल..."; मनोज जरांगेंची अंतरवाली सराटीतून सर्वात मोठी घोषणा
- ''जिल्हाधिकाऱ्यांशी घाणेरड्या भाषेत चर्चा; मुख्यमंत्र्यांना, शिंदेंना, बावनकुळेंना शिव्या घालत सुटलेत...'', भुजबळांची जरांगेंवर टीका
- मराठा आरक्षण आंदोलन : आंदोलन करणे हा मुलभूत अधिकार, मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्टचं सांगितलं