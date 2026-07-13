ETV Bharat / state

आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्यावर मुंबईत उपचार सुरू; मुख्यमंत्र्यांनी भेटीनंतर शेअर केले फोटो

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईतील कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयात आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांची भेट घेतली. ते लवकर बरे व्हावेत, अशी इच्छा व्यक्त केली.

CM Devendra Fadnavis meets Andhra Dy CM Pawan Kalyan
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पवन कल्याण यांची घेतली भेट (Source-@MahaDGIPR)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 13, 2026 at 10:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मुंबईतील कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयात जाऊन आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांची भेट घेतली. पवन कल्याण यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर कल्याणमधील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती सुधारत आहे. भेटीदरम्यान पवन कल्याण हे लवकर आणि पूर्णपणे बरे व्हावेत, अशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी इच्छा व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले, "मुंबईतील कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयात आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण जी यांची भेट घेतली. शस्त्रक्रियेनंतर ते तिथे उपचार घेत आहेत. ते लवकर आणि पूर्णपणे बरे व्हावेत, अशी मी कामना करतो."

रविवारी जारी केलेल्या निवेदनात रुग्णालयानं म्हटलं होतं की, कल्याण यांना उजव्या खांद्याच्या 'रोटेटर कफ'ला दुखापत झाल्याचं निदान झालं होते. यामध्ये 'सुप्रास्पिनॅटस' आणि 'इन्फ्रास्पिनॅटस' टेंडन (स्नायूबंध) मोठ्या प्रमाणात फाटले होते. त्यासोबतच 'ग्रेटर ट्युबरोसिटी' हाडाचे 'अव्हल्शन फ्रॅक्चर' (हाडाचा तुकडा उपटला जाणे) झाले होते.

"11 जुलै 2026 रोजी कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयात त्यांच्या खांद्यावरील दुखापतीवर यशस्वी 'आर्थ्रोस्कोपिक' शस्त्रक्रिया करण्यात आली. ही शस्त्रक्रिया 'आर्थ्रोस्कोपी आणि शोल्डर सर्व्हिस'चे संचालक डॉ. दिनशॉ पारडीवाला यांनी केली. शस्त्रक्रिया सुरळीत पार पडली असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. त्यांची प्रकृती सुधारत आहे," असे रुग्णालयाकडून सांगण्यात आलं.

पवन कल्याण यांची प्रकृती पूर्णपणे सुधारल्यानंतर, त्यांच्यावर खांद्याच्या रिहॅबिलिटेशनची थेरपी केली जाईल. पुढील चार महिन्यांत त्यांच्या खांद्याची कार्यक्षमता पूर्णपणे पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे, असेही रुग्णालयानं नमूद केलं. आंध्र प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनीदेखील रविवारी (दि.12) मुंबईतील कोकिलाबेन रुग्णालयामध्ये पवन कल्याण यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी चंद्राबाबू नायडू यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना "पवन कल्याण लवकर बरे होतील," असा विश्वास व्यक्त केला होता.

"डॉक्टरांनी पवन यांच्यासाठी तीन आठवड्यांचा फिजिओथेरपीचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे. त्यांच्या दुसऱ्या खांद्यामध्येही काही समस्या असल्याचं डॉक्टरांच्या निदर्शनाला आलं आहे. शस्त्रक्रियेची गरज आहे की केवळ फिजिओथेरपी पुरेशी ठरेल, हे ठरवल्यानंतर खांद्याची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. त्यांनी जनसेवेला वाहून घेताना जुन्या दुखापतीकडे अनेक वर्षे दुर्लक्ष केले होते. ते पूर्णपणे निरोगी होऊन आणि नव्या ऊर्जेसह सार्वजनिक जीवनात परततील," असे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले होते.

हेही वाचा-

TAGGED:

PAWAN KALYAN NEWS
CM DEVENDRA FADNAVIS
LATTERS SHOULDER SURGERY
पवन कल्याण मुंबई उपचार
PAWAN KALYAN HEALTH UPDATES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.