आमदार रवी राणा यांची रणनीती: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊ बिनविरोध
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊ आल्हाद कलोती यांनी नगरसेवक पदासाठी दाखल केलेला अर्ज बिनविरोध ठरला असून, त्यांची बिनविरोध निवड झाली.
Published : November 20, 2025 at 4:17 PM IST
अमरावती : चिखलदरा नगरपरिषद निवडणुकीत आमदार रवी राणा यांनी रचलेल्या राजकीय डावपेचाचा मोठा परिणाम स्पष्टपणे दिसून आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊ आल्हाद कलोती यांनी नगरसेवक पदासाठी दाखल केलेला अर्ज बिनविरोध ठरला असून, त्यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.
काँग्रेस उमेदवारांची एकमुखानं माघार : चिखलदऱ्यात भाजपा आणि रवी राणा यांच्या प्रभावी रणनीतीसमोर काँग्रेसनं संघर्ष करण्याऐवजी शरणागती पत्करली. काँग्रेसचे प्रमुख उमेदवार शेख इर्शाद शेख जमील, नथ्थू खडके, नामदेव खडके यांच्यासह एकूण नऊ उमेदवारांनी आपले नामनिर्देशन अर्ज मागे घेतले. यामुळं आल्हाद कलोती यांना कोणतीही स्पर्धा नसल्यानं त्यांना बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात आलं.
रवी राणा यांची सक्रीय भूमिका : अमरावती जिल्ह्यातील राजकारणात धोरणात्मक राजकारणासाठी ओळखले जाणारे आमदार रवी राणा यांनी चिखलदऱ्यात जणू राजकीय शिल्पकाराची भूमिका बजावली. तटस्थ गट, स्थानिक नेतृत्व, तसंच काही नाराज कार्यकर्ते यांना एकत्र आणत त्यांनी भाजपा-समर्थक पॅनेलचा मार्ग सुकर केला. त्यांच्या या कुटनीतीमुळंच विरोधकांनी माघार घेण्याचा निर्णय घेतल्याचं राजकीय पुढारी सांगतात.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या शुभेच्छा : आल्हाद कलोती यांची बिनविरोध निवड झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः फोन करून आमदार रवी राणा यांचं अभिनंदन केलं.
अमरावतीत भाजपाचं 'विजयाचं खातं' उघडलं : चिखलदऱ्यातील हा निकाल आगामी नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांसाठी भाजपा व रवी राणा यांच्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. अमरावती जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये हा निर्णायक टप्पा ठरेल, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.
स्थानिक नागरिकांची प्रतिक्रिया : काही नागरिकांनी बिनविरोध निवड झाल्यानं अनाठायी राजकीय संघर्ष, खर्च व तणाव टाळल्याचं सांगितलं. तर काही मतदारांनी हा निकाल 'आधीच ठरलेला' असल्याचं मत व्यक्त केलं. मात्र, एकूणच कलोती यांच्या विजयानंतर परिसरात जल्लोषाचं वातावरण पाहायला मिळालं.
