मुंबईचे पर्यावरणपूरक वळण : बेस्टच्या ताफ्यात 157 इलेक्ट्रिक बसचा समावेश, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

मुंबईच्या बेस्ट उपक्रमातील 157 नवीन इलेक्ट्रिक बसगाड्यांचा लोकार्पण सोहळा मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला.

MUMBAI BEST ELECTRIC BUS
बेस्टच्या ताफ्यात 157 इलेक्ट्रिक बसचा समावेश (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 28, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
मुंबई : मुंबईनं मंगळवारी पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं वळण घेतलं. तब्बल 157 इलेक्ट्रिक बस मंगळवारी 'बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट' म्हणजेच बेस्टच्या ताफ्यात दाखल झाल्या. यामुळं सुमारे तीन लाख प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी, स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त होणार आहे. या उपक्रमामुळं मुंबईचं आकाश स्वच्छ, आणि रस्ते हरित ऊर्जेच्या दिशेनं वाटचाल करणार, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

...तर मुंबईच्या वातावरणात मोठा परिणाम होऊ शकतो : "मुंबईकरांना अधिक सोयीच्या गाड्या दिल्या पाहिजेत. त्यासोबत मुंबईच प्रदूषण देखील कमी केलं पाहिजे, असा निर्णय आपण एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना घेतला होता. संपूर्ण पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आपण जर प्रदूषण मुक्त केलं. तर मुंबईच्या वातावरणात खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यासाठी पाच हजार बसेस घेण्याचा निर्णय झाला. 157 बस मुंबईकरांच्या सेवेमध्ये येत आहेत. बेस्ट सेवा ही एक प्रकारे मुंबईची जीवन वाहिनी आहे. कर्मचारी समाधानी असतील तर सेवा उत्कृष्ट होईल असं मानणारे आम्ही आहोत. आता आपण सिंगल तिकीट प्रणालीवर गेलो आहोत. बेस्टला आपल्या पायावर उभ राहण्यासाठी नॉन फेअर बॉक्सची मदत होईल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

मुंबईच्या विकासाचं हरित वळण : "मुंबईत एकेकाळी ट्राम आणि बग्ग्या धावत होत्या. आज त्या ठिकाणी वातानुकूलित आणि पर्यावरण स्नेही इलेक्ट्रिक बसेस धावणार आहेत. टप्प्याटप्प्यानं सर्व बस पर्यावरणपूरक बनवण्याचा आमचा संकल्प आहे. हे केवळ वाहतुकीतील सुधारणा नसून मुंबईच्या विकासाचं हरित वळण आहे. महायुती सरकार म्हणजे गतिमान सरकार. कुलाब्यातील लोकार्पणाबरोबरच गोरेगाव येथील बसचं उद्घाटन ऑनलाईन पद्धतीनं करण्यात येत आहे. हा फक्त कार्यक्रम नाही, तर वचनपूर्तीचा सोहळा आहे," अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

बेस्टला मिळाली नवसंजीवनी : "पूर्वीच्या सरकारच्या काळात बेस्ट सेवा डबघाईला आली होती. पण महायुती सरकार आल्यावर बेस्टला पुन्हा नवसंजीवनी मिळाली. आधीच्या सरकारनं बेस्टला वेस्ट केलं. मात्र आम्ही 3,400 कोटी रुपये निधी दिला असून यंदा आणखी 1,000 कोटींची तरतूद केली आहे. इलेक्ट्रिक बसच्या माध्यमातून प्रदूषणाला आळा बसणार आहे. ही फक्त सुरुवात असून लवकरच आणखी मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरण स्नेही वाहतूक सुविधा निर्माण केल्या जातील. 'मुंबई वन ॲप'मुळं प्रवाशांना बसचं लाईव्ह लोकेशन, एकाच तिकिटावर विविध सेवा, तसंच दिव्यांग प्रवाशांसाठी सुविधा उपलब्ध होतील," असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

