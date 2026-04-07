मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते 'मुंबई मेट्रो लाईन 2 ब' चं थाटात उद्घाटन; जाणून घ्या काय आहेत विशेष बाबी

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 7, 2026 at 8:44 PM IST

मुंबई : 'मुंबई मेट्रो लाईन 2 ब' चं उद्घाटन मोठ्या उत्साहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते करण्यात आलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील उपस्थित होते. डायमंड गार्डन चेंबूर ते महाराष्ट्र नगर मंडाळे या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन आज करण्यात आलं. या टप्प्याची लांबी 5.6 किलोमीटर इतकी आहे. या मेट्रो लाईनच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये एकूण 5 स्थानक आहेत. चेंबूर, डायमंड मार्केट, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, देवनार, मानखुर्द, महाराष्ट्र नगर मंडाळे अशी या मार्गावरील स्थानकांची नावं आहेत.


वाहतुकीला मिळणार चालना : हा मेट्रो मार्ग अनेक प्रमुख वाहतुकीच्या स्थळांना जोडला जाणार आहे. पश्चिम रेल्वेवर तो वांद्रे स्थानकाला जोडला जाणार आहे. हार्बर रेल्वेवर तो मानखुर्द येथे जोडला जाणार आहे. मेट्रो मार्ग 1 शी तो डी. एन. नगर येथे जोडला जाणार आहे. या मार्गामुळं मुंबई उपनगरमधील प्रवाशांना आता अधिक वेगवान, सुरक्षित प्रवास करता येणार आहे. लिफ्ट एस्केलेटर, सीसीटीव्ही, स्पष्ट फलक, पुरेसा प्रकाश असलेले प्लॅटफॉर्म यासारख्या आधुनिक सुविधा या मार्गावर आहेत. सुलभ तिकीट काउंटर, एकसमान जिन्यांची रचना, लिफ्ट, स्वच्छतागृह आणि दिव्यांग अनुकूल स्थानके अशा विशेष बाबी या मार्गावर आहेत. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग प्रवासी घसरणार नाहीत असे रॅम आणि ग्राफ-बार देखील या मार्गावरील स्थानकांवर आहेत. या मार्गामुळं पहिल्या टप्प्यात रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी आणि वाहनातून होणारे प्रदूषण कमी करण्यास महत्त्वाचे योगदान मिळणार आहे. याचबरोबर शहरातील स्वच्छ पर्यावरण पूरक वाहतुकीला यामुळं चालना मिळणार आहे.

मार्च 2027 पर्यंत तिसऱ्या टप्पा पूर्ण होईल : दुसरा टप्पा डीएन नगर ते सारस्वत नगर असा असणार आहे. ज्यामध्ये हरे राम हरे कृष्ण मंदिर, प्रेम नगर, इंदिरा नगर, नानावटी स्टेशन, हिरा नगर आणि सारस्वत नगर असे स्थानक असणार आहेत. तिसरा टप्पा सारस्वत नगर ते चेंबूर असं असणार आहे. वांद्रे आरटीओ, एमटीएनएल, एस जी बर्वे मार्ग, कुर्ला पूर्व, दुर्तगती मार्ग हे स्थानक तिसरा टप्प्यात असणार आहेत. सप्टेंबर 2026 पर्यंत दुसरा टप्पा पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. तर मार्च 2027 पर्यंत तिसऱ्या टप्पा पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.


पॉड टॅक्सीचं भूमिपूजन : तर दुसरीकडं याच ठिकाणी पॉड टॅक्सीचं देखील भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते करण्यात आलं. या उपक्रमांतर्गत बांद्रा ते कुर्ला दरम्यान कनेक्टिव्हिटी वाढण्यास मदत होणार आहे. बीकेसी परिसरात ही 'पॉड टॅक्सी' आली तर नक्कीच ट्राफिक समस्या कमी होईल असा आत्मविश्वास यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

ड्रायव्हर लेस टेक्नॉलॉजी वापरण्यात येणार : बांद्रा ते कुर्ला कनेक्टिव्हिटी असणाऱ्या या 'पॉड टॅक्सी' प्रकल्पामध्ये एकूण 22 स्टेशन असणार आहेत. ए.आयचा वापर करून ड्रायव्हर लेस टेक्नॉलॉजी या प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार आहे. यावेळी बोलताना हा गेम चेंजर प्रकल्प असणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते मुंबई मेट्रो लाईन 2 ब च थाटात उद्घाटन (ETV Bharat Reporter)

