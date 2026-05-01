मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक'चे उद्घाटन, रस्त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये काय? जाणून घ्या
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचं उद्घाटन केलं. या प्रकल्पामुळे मुंबई-पुणे दरम्यानचा प्रवास अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
Published : May 1, 2026 at 3:43 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र दिनाच्या (1 मे) दिवशी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’चं उद्घाटन केलं. या ‘मिसिंग लिंक’मुळे मुंबई आणि पुणे दरम्यान वारंवार प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. या मार्गामुळे प्रवासाचा वेळ सुमारे अर्धा तासानं कमी होणार आहे. तसेच, या दोन शहरांदरम्यान दररोज धावणाऱ्या लाखो वाहनांचं इंधन 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाचणार असल्याचं सांगण्यात आलं.
सध्या मुंबई आणि पुणे दरम्यान किती वेळ लागतो? : मुंबई ते पुणे दरम्यानचं अंतर सुमारे 155 किलोमीटर असून सध्या हा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 3 तासांचा वेळ लागतो. मात्र ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर हा प्रवास सुमारे अर्ध्या तासानं कमी होऊन सुमारे 2 तास 30 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. तसेच या मार्गामुळे इंधनाची 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत बचत होणार आहे.
महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्तानं जनतेला अनोखी भेट : आज महाराष्ट्र दिनानिमित्त (1 मे) रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचं उद्घाटन करण्यात आलं. या प्रकल्पामुळे नागरिकांना मोठी दिलासा देणारी सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
प्रकल्पाचा खर्च 6,695 कोटी रुपये : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पासाठी सुमारे 6,695 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई-पुणे दरम्यानचं अंतर सुमारे 6 किलोमीटरनं कमी होणार असून प्रवासाचा वेळही सुमारे 30 मिनिटांनी घटणार आहे.
या नव्या मार्गामुळे प्रवाशांना खंडाळ्याच्या धोकादायक व वळणदार घाटातून प्रवास करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच या लिंकमार्गामुळे सुमारे 70 टक्के वाहतूक वळवली जाणार असून त्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि इंधन खर्चातही मोठी बचत होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत 23.5 मीटर रुंदीची बोगदा बांधण्यात आला असून तो आशियातील सर्वात रुंद बोगद्यांपैकी एक मानला जात आहे.
आशियातील सर्वात लांब रस्ते बोगदा : या प्रकल्पातील बोगद्याच्या रुंदीमुळे त्याची 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड'मध्ये नोंद करण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पांतर्गत दोन जुळ्या बोगद्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यापैकी पहिल्या बोगद्याची लांबी 8.92 किलोमीटर असून तो आशियातील सर्वात लांब रस्ते बोगद्यांपैकी एक मानला जात आहे. तर दुसऱ्या बोगद्याची लांबी सुमारे 1.75 किलोमीटर आहे.
या दोन्ही बोगद्यांची रुंदी 23.5 ते 23.75 मीटर दरम्यान असून त्यामुळे त्यांचा समावेश जगातील सर्वात रुंद रस्ते बोगद्यांमध्ये होतो. या बोगद्यांची क्षमता 8 लेनची असून त्यामध्ये व्हेंटिलेशन, लाइटिंग, आणि आपत्कालीन बाहेर पडण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
650 मीटर लांबीचा केबल-आधारित पूल : या द्रुतगती मार्गावर 650 मीटर लांबीचा केबल-स्टे ब्रिजही उभारण्यात आला आहे. या पुलाची उंची सुमारे 180 मीटर असून घनदाट धुकं आणि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीवर मात करत अभियंत्यांनी त्याची निर्मिती केली आहे. हा पूल टायगर व्हॅली परिसरावर बांधण्यात आला आहे.
या पुलाच्या खांबांची उंची 182 ते 184 मीटर दरम्यान असून तो देशातील सर्वात उंच रस्ते पुलांपैकी एक मानला जातो. या पुलाची रचना अशी करण्यात आली आहे, की तो ताशी 252 किमी वेगाच्या वाऱ्यांनाही सहज तोंड देऊ शकतो. पुलाचा मुख्य स्पॅन 305 मीटरचा आहे.
या प्रकल्पात 850 मीटर लांबीचा व्हायडक्ट ब्रिजचाही समावेश आहे. या मार्गामुळे लोहगड किल्ला, विसापूर किल्ला आणि कार्ला लेणी यांसारख्या पर्यटनस्थळांपर्यंत पोहोचणं अधिक सुलभ होणार आहे.
हेही वाचा