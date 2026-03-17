'पाच वर्षे वीजदर वाढणार नाहीत'; महावितरणचा 1 लाख कोटी महसूल, विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची माहिती
आगामी पाच वर्षात वीजेच्या दरात वाढ होणार नसल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत श्नोत्तराच्या तासात दिली.
Published : March 17, 2026 at 4:47 PM IST
मुंबई : राज्यात औद्योगिक वाढ वेगानं होत असताना विजेच्या मागणीतही लक्षणीय वाढ नोंदवली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात माहिती देताना सांगितलं, "औद्योगिक वीज मागणीत सुमारे 23 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उत्पादन क्षेत्र, आयटी पार्क, एमआयडीसी क्षेत्रे आणि नव्यानं उभ्या राहात असलेल्या उद्योगांमुळं ही मागणी वाढत आहे. तसंच इतर स्पर्धात्मक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीजदर तुलनेनं कमी असून त्यामुळं राज्य गुंतवणुकीसाठी अधिक आकर्षक ठरत आहे."
राज्यात उभारली जात आहेत डेटा सेंटर : भविष्यातील वाढती गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारनं वीज उत्पादन, वहन आणि वितरण या तिन्ही स्तरांवर क्षमता वाढवण्यावर भर दिला आहे. सौर, पवन आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांनाही चालना देण्यात येत असून, पारंपरिक ऊर्जेवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्यात वेगानं वाढणाऱ्या डिजिटल आणि आयटी क्षेत्राचा विचार करून डेटा सेंटर प्रकल्पांसाठी सुमारे 4,500 मेगावॉट वीज उपलब्ध करून देण्याची तयारी केली आहे. देशातील प्रमुख डेटा सेंटर हब म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण होत असून, मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे आणि नवी मुंबई परिसरात मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर उभारली जात आहेत.
पाच वर्षात वीजदर वाढवले जाणार नाहीत : राज्यात पुढील पाच वर्षांत वीजदर वाढवले जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट हमी राज्य सरकारनं दिली आहे. या निर्णयामुळं उद्योग क्षेत्रासोबतच लघुउद्योग, व्यापारी आस्थापना आणि सर्वसामान्य ग्राहकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. वीजदर स्थिर ठेवल्यामुळं उत्पादन खर्च नियंत्रित राहण्यास मदत होईल आणि रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
महावितरण अग्रगण्य वीज कंपनी : राज्यातील वीज वितरण कंपनी महावितरणने 1 लाख कोटींपेक्षा अधिक महसूलाचा टप्पा गाठला आहे. वसुली सुधारणा, तांत्रिक तोट्यात घट आणि डिजिटल बिलिंग प्रणाली यामुळं ही वाढ शक्य झाली आहे. यामुळं महावितरण देशातील अग्रगण्य वीज वितरण कंपन्यांमध्ये स्थान मिळवत आहे.
वीज वापराचा समतोल साधण्यास मदत : "वीज वापराच्या बदलत्या पद्धतीचा विचार करून सरकारनं दर रचनेतही बदल केले आहेत. यापूर्वी रात्रीच्यावेळी वीज उपलब्धता अधिक असल्यामुळं त्या वेळेत सवलतीच्या दरात वीज दिली जात होती. मात्र, आता दिवसभर वीजपुरवठा स्थिर आणि मुबलक असल्यामुळं नव्या धोरणानुसार सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या कालावधीत वीजदरांवर सुमारे 25 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळं उद्योगांना दिवसाच्या वेळेत उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि वीज वापराचा समतोल साधण्यास मदत होईल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :