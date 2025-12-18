मित्रपक्षच आमने-सामने असल्यानं मुख्यमंत्र्यांना बदलावी लागली प्रचाराची स्ट्रॅटेजी, म्हणाले, 'माझ्याकडं विकासाचा कार्यक्रम असल्यानं..'
नगरपालिका निवडणुकांमध्ये महायुतीतील मित्रपक्षच आमने-सामने आल्याने प्रचार करताना मुख्यमंत्र्यांची चांगलीच कोंडी झाली.
Published : December 18, 2025 at 10:33 PM IST|
Updated : December 18, 2025 at 10:45 PM IST
सातारा - राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांमध्ये महायुतीतील भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थानिक राजकीय परिस्थितीनुसार लढले. त्यामुळे प्रचार करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कोंडी झाली. त्यांना प्रचाराची स्ट्रॅटेजी बदलावी लागली. अनेक ठिकाणी मित्रपक्षच आमने-सामने असल्याने टीका टाळत सकारात्मक मत मागण्यासाठी आलो असल्याचे फडणवीसांना सांगावे लागले. साताऱ्यातील फलटणमध्ये त्याची प्रचिती आली.
फलटणमध्ये सकारात्मक परिवर्तन घडविण्याचे ध्येय - फलटण नगरपालिका निवडणुकीसाठी शनिवारी मतदान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गुरुवारी फलटणमध्ये जाहीर सभा झाली. ते म्हणाले की, फलटण हे केवळ महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छ. शिवाजी महाराज यांच्याच नव्हे, तर प्रभू श्रीराम यांच्या इतिहासाशीही जोडलेले शहर आहे. अशा ऐतिहासिक शहरात मोठे आणि सकारात्मक परिवर्तन घडवणे, हे आमचे ध्येय आहे. मी जे करून दाखवले आणि करणार आहे ते सांगतो. कुणावर टीका करण्यासाठी आलेलो नाही. मला निगेटिव्ह मत नको. सकारात्मक मत हवंय, असंही ते म्हणाले.
चिखलफेक केली तरी कमळ उगवणारच - मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आमच्याकडे विकासाचा ठोस कार्यक्रम आहे. म्हणूनच आम्ही सकारात्मक मत मागत आहोत. समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी यापूर्वी विरोधी पक्षनेते म्हणून फलटणकर जनतेचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडले आहेत. आता त्यांना नगराध्यक्ष करण्याची सुवर्णसंधी फलटणकरांच्या हाती आहे. विरोधक चिखलफेक करतील, पण कमळावर कोणत्याही चिखलाचा परिणाम होत नाही. कारण कमळ हे चिखलातच उमलते. त्यामुळे येत्या 20 तारखेला नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार समशेरसिंह आणि भाजपा-राष्ट्रवादी युतीच्या नगरसेवक पदाच्या सर्व उमेदवारांना विजयी करा. तुमचे मत फलटण शहराला सातारा जिल्ह्यातील सर्वात आधुनिक शहर बनवू शकते.
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येशी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांचा कसलाही संबंध नसल्याचे देवेंद्र फडणवीसांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणातील सर्व टेक्निकल पुरावे मिळाले आहेत. आरोपींना कठोर शिक्षा होईल आणि पीडितेला न्याय मिळेल. तिच्या कुटुंबीयांना देखील आम्ही मदत करणार आहोत. परंतु, अशा घटनेचं राजकारण करून कुणाला तरी टार्गेट करणे शोभत नाही, असा टोला देखील त्यांनी विरोधकांना लगावला.
