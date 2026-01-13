दिवसभर नेटफ्लिक्स, जमेल तेव्हा पॉलिटिक्स, फडणवीस-शिंदे यांचं 'ठाकरे बंधुं'ना जोरदार प्रत्युत्तर
शिवाजी पार्कवर सोमवारी महायुतीची जाहीर सभा झाली. या सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे बंधुंना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं.
मुंबई : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव आणि राज या 'ठाकरे बंधूं'ची रविवारी मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर सभा पार पडली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच सोमवारी (12 जानेवारी) महायुतीनं त्याच शिवाजी पार्कवर सभा घेत उध्दव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीवर जोरदार टीका केली. भाजपा-सेना-रिपाइं महायुतीच्या या जाहीर सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मुंबईतील प्रमुख नेते उपस्थित होते.
या सभेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 'ठाकरे बंधुं'नी गेल्या 20 वर्षांमध्ये एकमेकांवर केलेल्या टीकेचा संदर्भ देत 'अशीही बनवाबनवी' या गाण्यावर आधारित व्हिडिओ दाखवला. यानंतर त्यांनी राज आणि उध्दव यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही ठाकरे बंधुंवर टीका केली. ‘दिवसभर नेटफ्लिक्स, जमेल तेव्हा पॉलिटिक्स’, पुरा टाईम घर मे चुनाव आया तो मुंबई खत्रे’ मे अशा शब्दांत ठाकरेंना प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.
अदानींच्या विस्ताराबाबत फडणवीसांचं प्रत्युत्तर : राज ठाकरे यांनी 2014 नंतर अदानी समूह कसा मोठा होत गेला, यावर सभेत प्रेझेंटेशन दिलं होतं. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही 'लाव रे तो व्हिडिओ' म्हणत प्रत्युत्तर दिलं. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, "2014 साली देशाची अर्थव्यवस्था जगात 11 व्या स्थानी होती, आता ती तिसऱ्या स्थानी आहे."
त्यांनी देशातील अनेक उद्योगपतींच्या विस्ताराची यादी वाचून दाखवली आणि सोबतच काँग्रेस नेते राहुल गांधी अदानी समूहावर दररोज टीका करत असले तरी, काँग्रेसशासित राज्यांमध्येही अदानी समूहाकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाल्याचं सांगितलं. यासंदर्भातील काही फोटो देखील मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात दाखवले. याव्यतिरिक्त, ठाकरे बंधुंनी मागील 20 वर्षांत एकमेकांवर केलेल्या टीकेचा संदर्भ देत मुख्यमंत्र्यांनी आताच्या राज-उद्धव यांच्या युतीला 'अशी ही बनवाबनवी' असं म्हटलं आणि व्हिडिओ दाखवला.
मुख्यमंत्र्यांचं अदित्य ठाकरेंना प्रत्युत्तर : दरम्यान, आदित्य ठाकरे यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नक्कल करतानाचे व्हिडिओ सध्या चर्चेचा विषय बनले आहेत. शिवाजी पार्क येथील सभेतही आदित्य यांनी फडणवीसांची नक्कल केली होती. यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले, "काही लोकांनी काल माझी नक्कल केली, पण त्यांना माहिती आहे का? नकला करता करता त्यांच्या काकाच्या पक्षाची काय अवस्था झाली? अरे, त्यांना चांगली नक्कल तरी करता येते का? चांगलं भाषण करता येतं का? तुमचं काय होईल"?.
बाळासाहेबांच्या इच्छेपेक्षा ठाकरेंना स्वार्थ मोठा वाटला : ठाकरेंनी त्यांच्या एकत्रित येण्याबाबत वारंवार 'कोणत्याही वादापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे,' असं म्हटलं आहे. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शेवटच्या इच्छेचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, "आमच्या वादापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे असं म्हणताय. मग 20 वर्षांपूर्वी का वेगळे झालात? तेव्हा महाराष्ट्र मोठा नव्हता का? बाळासाहेबांची इच्छा होती तुम्ही एकत्र राहावं, पण त्यांच्या इच्छेपेक्षा तेव्हा तुम्हाला स्वार्थ मोठा वाटला." त्याचबरोबर शिंदेंनी सांगितलं की, "आम्ही आयत्या बिळावरचे नागोबा नाही. आम्ही कार्यकर्त्यांपासून मोठे झालो आहोत."
मुंबईतील मराठी माणसाबाबत बोलताना शिंदेंनी स्पष्टपणं सांगितलं की, "मुंबईतील मराठी माणूस कधीही धोक्यात येणार नाही. त्यामुळे भविष्यात मुंबईचा महापौर महायुतीचा असेल आणि मराठीच असेल."
पुढे त्यांनी गिरणी कामगारांच्या घरांपासून रस्ते, कोस्टल रोड, मेट्रो अशा विविध विकासकामांचा उल्लेख करत सांगितलं की, "आम्ही हवेत बोलत नाही, आमचं काम बोलतंय. आमचं ‘नो सेटलमेंट, ओन्ली डेव्हलपमेंट’ आहे."
दरम्यान, या सभेला भाजपाचे नेते, दोन्ही पक्षांचे आमदार, मंत्री आणि रिपाइंचे अध्यक्ष रामदास आठवले उपस्थित होते. सभेतील कार्यकर्त्यांची उत्तम व्यवस्था करण्यात आली होती, तरीही अनेक खुर्च्या रिकाम्या दिसत होत्या आणि काही कार्यकर्ते भाषण होण्यापूर्वीच निघून गेल्याचं दिसत होतं.
