सातारा डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण: महिला आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात 'एसआयटी' नेमा, मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
साताऱ्यातील महिला डॉक्टरनं आत्महत्या केल्यामुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.
Published : November 1, 2025 at 7:12 AM IST
मुंबई : फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणातील गंभीर आरोप आणि संवेदनशीलता लक्षात घेऊन, हा तपास एका महिला आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीमार्फत केला जाणार आहे. पीडितेच्या कुटुंबीयांचं मत विचारात घेऊन संबंधित तपास अधिकाऱ्याचं नाव जाहीर केलं जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
काय आहे महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण ? : संबंधित महिला डॉक्टरनं काही दिवसांपूर्वी आत्महत्या केली होती. हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये या डॉक्टरनं पोलीस उपनिरीक्षक गोपाल बदने यानं चार वेळा बलात्कार केल्याचा आरोप केला. तसेच घरमालकाचा मुलगा असलेल्या प्रशांत बनकर यानंही शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्यामुळे आत्महत्या करत असल्याचं नमूद केलं होतं. पोलीस उपनिरीक्षक गोपाल बदने यानं चार वेळा बलात्कार केल्याचा गंभीर आरोप पीडितेनं केल्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बदलण्यासाठी रुग्णालयातील वरिष्ठ आणि पोलिसांकडून दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही पीडितेच्या नातेवाईकांनी केला. या प्रकरणात भाजपाचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या दोन स्वीय सहायकांवरही गभीर आरोप करण्यात आल्यानं राजकारण ढवळून निघालं. विरोधकांनी हे प्रकरण लावून धरत, स्थानिक पोलिसांवर राजकीय दबावाची शक्यता असल्यानं एसआयटी चौकशीची सातत्यानं मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून पोलीस महासंचालकांना एसआयटी स्थापनेचे आदेश दिले.
आरोपी पोलीस कोठडीत : दरम्यान, या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी प्रशांत बनकर आणि गोपाल बदने या दोघांनाही पोलिसांनी अटक केलेली आहे. त्यांची कोठडीही न्यायालयानं पोलिसांना दिलेली आहे. सखोल तपास आणि या दोन आरोपींचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का, हे सर्व तपशील तपासण्यासाठी सरकारी वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं 5 दिवसांची कोठडी सुनावली.
गुन्हेगारांना लवकर शिक्षा होईल - चित्रा वाघ : याविषयी भाजपाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष आमदार चित्रा वाघ म्हणाल्या, “फलटण प्रकरणात निर्भया डॉक्टरला न्याय मिळवण्यासाठी आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ SIT स्थापन करण्याचे आदेश दिले, यासाठी मी त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानते. सुरुवातीपासून विश्वास होता की न्याय नक्की मिळेल. एसआयटीमुळे तपासाला गती मिळेल आणि गुन्हेगारांना लवकर शिक्षा होईल,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
हेही वाचा :
- डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात संशयिताचा मोबाईल अखेर पोलिसांच्या ताब्यात; एसआयटीकडं तपास देण्याची मार्डची मागणी
- फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण : उदयनराजे संतापले; म्हणाले, 'दोषींना फाशीची शिक्षा द्या'
- डॉक्टर तरूणी आत्महत्या प्रकरण : मुख्य संशयित आरोपी गोपाल बदनेला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी, सरकारी वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद