गुन्हेगाराला थेट फाशीची मागणी! नसरापूर निकालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया, 29 जूनला सुनावणी
नसरापूर बलात्कार, हत्या प्रकरणातील दोषी भीमराव कांबळेला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची मागणी सरकारी पक्षानं केली असून, 29 जूनला न्यायालय अंतिम निकाल जाहीर करणार आहे.
Published : June 26, 2026 at 7:10 PM IST
पुणे : नसरापूर इथं अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात न्यायालयानं आरोपी भीमराव कांबळेला दोषी ठरवलं. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर सविस्तर प्रतिक्रिया देत पोलिसांच्या तपासाचं तसंच सरकारी पक्षाच्या कामगिरीचं कौतुक केलं. "या प्रकरणात पोलिसांनी अत्यंत उत्तम आणि शास्त्रीय पद्धतीनं तपास केला. त्यामुळंच न्यायालयात सर्व पुरावे प्रभावीपणे मांडता आले आणि आरोपी दोषी ठरला," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा व्हावी : "या खटल्यामध्ये सरकारी वकिलांनी अत्यंत सक्षमपणे बाजू मांडली. तपासादरम्यान संकलित केलेले सर्व महत्त्वाचे पुरावे, वैज्ञानिक तपास, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर बाबी न्यायालयानं ग्राह्य धरल्या. त्यामुळं न्यायालयानं आरोपीला दोषी ठरवण्याचा निर्णय घेतला असून, हा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करणारा निर्णय आहे. शिक्षेबाबत न्यायालयात सुनावणी झाली असून 29 तारखेला अंतिम शिक्षा जाहीर होणार आहे. या प्रकरणात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्यानं आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी पक्षाकडून करण्यात आली आहे. राज्य सरकारलाही पूर्ण विश्वास आहे की न्यायालय या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून योग्य निर्णय देईल," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
खटला विक्रमी वेगानं पूर्णत्वास गेला : "आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर खटल्याचा वेग हा न्यायालयाच्या हातात असतो. या प्रकरणात न्यायालयानं अत्यंत संवेदनशीलता आणि तत्परता दाखवत न्यायालयीन सुट्टीच्या काळातही सातत्यानं सुनावणी घेतली. त्यामुळं हा खटला विक्रमी वेगानं पूर्णत्वास गेला. गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये विलंब न करता तातडीनं न्याय मिळू शकतो, याचं हे महत्त्वाचं उदाहरण ठरेल. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये जलदगतीने तपास, सक्षम पुरावे आणि वेगवान न्यायालयीन प्रक्रिया यांचा संगम झाल्यास पीडित कुटुंबाला लवकर न्याय मिळू शकतो. भविष्यात अशा दुर्दैवी घटना घडल्यासही तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था याच पद्धतीनं काम करून आरोपींना तातडीनं शिक्षा मिळेल," असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाचे विशेष आभार मानले.
लोहगड प्रकरणावर मुख्यमंत्र्यांची तीव्र प्रतिक्रिया : "ही घटना अत्यंत धक्कादायक असून केवळ गुन्हेगारीच्या चौकटीत न पाहता समाज म्हणून आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. शिकलेल्या, सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांतील तरुण-तरुणी अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये का अडकत आहेत? याचा सखोल अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. या घटनांमागं केवळ गुन्हेगारी मानसिकता नसून सामाजिक, कौटुंबिक आणि मानसिक कारणांचाही शोध घ्यावा लागेल. समाजात नैतिक मूल्यं, जबाबदारीची भावना आणि संवेदनशीलता अधिक मजबूत करण्यासाठी व्यापक सामाजिक व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी केवळ कायद्याची भीती पुरेशी नसून समाजानंही आपली भूमिका प्रभावीपणे पार पाडली पाहिजे. महिलांवरील अत्याचार, हत्या आणि गंभीर गुन्ह्यांविरोधात राज्य सरकारची भूमिका अत्यंत कठोर आहे. दोषींना कायद्यानुसार कठोरातील कठोर शिक्षा मिळावी, जलदगतीनं न्याय मिळावा आणि भविष्यात अशा घटनांना प्रतिबंध व्हावा, यासाठी राज्य सरकार सर्व आवश्यक उपाययोजना करत राहील," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
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