'मला बदनाम करा, पण महाराष्ट्राला करू नका!'; पावसाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विरोधकांना प्रत्युत्तर
मुंबईतील अतिवृष्टी आणि विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 4 दिवसांतील विक्रमी पाऊस, 547 पंप आणि पंपिंग स्टेशनच्या कामाची माहिती देत विरोधकांना सुनावले.
Published : July 8, 2026 at 4:35 PM IST
मुंबई : राज्यात गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून झालेल्या मुसळधार पावसामुळं मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. पावसामुळं झालेल्या मृत्यू, पाणी साचणं, वाहतूक व्यवस्था आणि आपत्ती व्यवस्थापन आणि मिसिंग लिंकची पहिल्याच पावसात झालेली दुरावस्था या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरलं. यावर विधानसभा नियम 293 अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील पावसाची परिस्थिती, नालेसफाई, पंपिंग स्टेशन, मिसिंग लिंक प्रकल्प आणि भविष्यातील विकास आराखड्याबाबत सविस्तर उत्तर दिले. तसंच, 'मला बदनाम करा, पण महाराष्ट्राला बदनाम करू नका,' असं आवाहन करत विरोधकांवर आणि सोशल मीडियावरील टीकाकारांवरही त्यांनी जोरदार निशाणा साधला.
चार दिवसांत विक्रमी पाऊस; वादळी वारे अन् भरतीचा दुहेरी फटका : मुंबईकरांना दरवर्षी मान्सूनमध्ये विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र, यंदा अवघ्या चार दिवसांत सरासरीपेक्षा खूप अधिक पाऊस झाला. त्यातच जोरदार वारे आणि समुद्रात उंच लाटा असल्यानं परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. या नैसर्गिक परिस्थितीमुळं अनेक ठिकाणी झाडंही कोसळली. मुंबईत दरवर्षी सरासरी पाच जणांचा झाडं कोसळल्यानं मृत्यू होतो. त्यामुळं जुनी आणि धोकादायक झाडं ओळखून ती हटवण्याच्या सूचना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर मुंबईत 547 पंप कार्यरत आहेत. तसंच सहा मोठी आणि दहा लहान पंपिंग स्टेशनच्या माध्यमातून पावसाचं पाणी जलदगतीनं बाहेर काढण्याचं काम सुरू आहे. त्यामुळं अनेक भागांमध्ये पाणी लवकर ओसरण्यास मदत झाली, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
एआयमुळं नालेसफाईतील गैरप्रकार उघड : नालेसफाईच्या कामात दरवर्षी गैरव्यवहार होत असल्याचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले की, "गेल्या वर्षापासून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून नालेसफाईच्या कामांवर देखरेख ठेवली जात आहे. त्यामुळं बनावट कामं आणि गैरप्रकार उघडकीस आले असून, दोषी कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे."
13 हजार कोटींचा विकास आराखडा; 370 हॉटस्पॉटवर उपाययोजना : "मुंबईतील पाणी साचण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून 13 हजार कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होईल. शहरातील 370 पाणी साचणाऱ्या हॉटस्पॉटवर विशेष उपाययोजना करून पावसाचं पाणी जलद बाहेर जाण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
हिंमत होती म्हणून मिसिंग लिंक पूर्ण करून दाखवला : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्पावर झालेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "महायुती सरकारमध्ये हिंमत होती म्हणून आम्ही हा प्रकल्प पूर्ण करून दाखवला. मागील आघाडी सरकारने 14 कारणं देत हा प्रकल्प शक्य नसल्याचं सांगून फाईलच बंद केली होती. सुरुवातीला कोकण रेल्वे प्रकल्पालाही विरोध झाला होता. मात्र, धाडसी निर्णयामुळं आज कोकण रेल्वे वास्तवात आली. त्याचप्रमाणं मिसिंग लिंक प्रकल्पही अशक्य वाटत असला तरी तज्ज्ञांच्या मदतीनं तो यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आला. मिसिंग लिंक हा केवळ रस्ता नसून अभियांत्रिकीचा चमत्कार आहे. या प्रकल्पात जगातील सर्वात रुंद बोगदा, भारतातील सर्वाधिक उंच केबल-स्टेड वायाडक्ट आणि अत्यंत प्रतिकूल हवामानात उभारलेली अत्याधुनिक रचना आहे."
दरड कोसळली, पण पुलाला वा बोगद्याला कोणतीही हानी नाही : अलीकडं झालेल्या दरडीच्या घटनेचा उल्लेख करत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, "दरड ही वरून कोसळून पाण्याच्या कमानीवर पडली होती. त्यामुळं कमानीचा काही भाग तुटून मातीचा ढिगारा तयार झाला. मात्र, केबल-स्टेड पुलाला कोणताही तडा गेला नाही किंवा बोगद्यालाही कोणतंही नुकसान झालेलं नाही. आपत्कालीन यंत्रणेनं अत्यंत वेगानं काम करत बोगद्यात इमर्जन्सी बटण दाबल्यानंतर अवघ्या तीन मिनिटांत क्रेन घटनास्थळी पोहोचली. अनेक प्रवाशांनी बोगदा असल्यामुळं आपले प्राण वाचल्याची प्रतिक्रिया दिली असं सांगितलं."
18 तासांत वाहतूक सुरू; महाराष्ट्राला बदनाम करू नका : घटनेनंतर सोशल मीडियावर प्रकल्पाबाबत चुकीची माहिती पसरवण्यात आल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, "काहींनी 7 हजार कोटी रुपये पाण्यात गेल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अवघ्या 18 तासांत वाहतूक पूर्ववत सुरू करण्यात आली. देवेंद्र फडणवीसला शिव्या द्या, त्याची मला सवय आहे. मी शिव्याप्रूफ आहे. पण महाराष्ट्राच्या विकासकामांना बदनाम करू नका. दहा वर्षांनी शिव्या देणारे दिसणार नाहीत, पण ही मिसिंग लिंक उभी असेल आणि त्यावर देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे यांची नावे असतील. महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्यांना सोडणार नाही."