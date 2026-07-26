मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली दौऱयावर दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाले 'मी मुंबईत, महाराष्ट्रातच आहे'
दिल्ली दौऱयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
Published : July 26, 2026 at 12:33 PM IST
नागपूर : नीट पेपरफुटी प्रकरणात विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर अखेर सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा झाला. दिल्लीत झालेल्या या घडामोडींनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातही हालचालींना वेग आला होता. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तातडीने दिल्लीला रवाना झाले होते. तिथे त्यांनी भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमकं कुणाची भेट घेतली, कुणाशी चर्चा केली याबाबत मात्र कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आल्याचं दिसत आहे. या सर्व विषयांवर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
सीजेपीच्या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आणि फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. देवेंद्र फडणवीसांचा हा दौरा पूर्वनियोजित असल्याचं सांगण्यात आलं. दिल्लीमध्ये फडणवीसांनी वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र, या भेटीत नेमकं काय झालं याबाबत प्रचंड गुप्तता पाळण्यात आली. त्यामुळं देवेंद्र फडणवीस हे केंद्रात जाणार का अशी चर्चा रंगली होती. यावर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण देत "मी मुंबईतच आहे. महाराष्ट्रातच आहे" असं सांगितलं.