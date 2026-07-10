शेतकरी कर्जमाफी योजनेत मोठा बदल, आता 'त्या' शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंतचा थेट लाभ मिळणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी पीक कर्जमाफी संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे.
Published : July 10, 2026 at 7:29 PM IST
मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी (10 जुलै) अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनपर अनुदानाची मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून वाढवून 2 लाख रुपये करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
'लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा?' : यासोबतच, प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळवण्यासाठी असलेली 2026-27 या आर्थिक वर्षातील पीक कर्जाची परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात येत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, "कर्जमाफीचा निर्णय आम्ही 2029 पर्यंत पुढे ढकलू शकलो असतो. मात्र, तसे न करता शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे." मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सोबतच, याआधीच्या 3 वर्षातील दोन वर्षे ज्यांनी नियमित पैसे भरले आहेत, ते सगळे यासाठी पात्र होतील. पहिल्यांदा असा निर्णय घेतला आहे, असंही मुख्यमत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना आता मिळणार ₹ 2,00,000 पर्यंत कर्जमाफी@Dev_Fadnavis#Maharashtra #DevendraFadnavis #KarjMukti pic.twitter.com/hFYlKLgW1o— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 10, 2026
ही कर्जमाफी योजना सर्वात मोठी : "परतफेडीच्या संदर्भातही हे जे टाकण्यात आले की, 2026-27 ला पैसे परत केले पाहिजे. त्यामागचाही उद्देशही हाच होता की, आपण ज्यांना प्रोत्साहन देतोय, प्रोत्साहन घेत असताना त्यांनी पुढे नीट कर्ज भरले पाहिजे, यादृष्टीने आपण अशा पद्धतीची योजना केली होती. मी तिन्हींचा तक्ता तयार केला आहे. आतापर्यंतच्या योजनांमधील सर्वात मोठी योजना ही यावेळची कर्जमाफीची योजना आहे", असा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला.
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