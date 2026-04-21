काँग्रेसची सुरुवातीपासूनच महिलांना विरोध करण्याची नीती, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हल्लाबोल

महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा विरोधकांना धारेवर धरलं आहे.

नारीशक्ती वंदन मोर्चा समारोप कार्यक्रमात संबोधित करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 10:43 PM IST

मुंबई - महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. भाजपानं काँग्रेसला जबाबदार धरत विरोधकांविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. मुंबईतील वरळी डोम येथे भाजपाच्या वतीनं जन आक्रोश महिला मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. "ज्या ज्या लोकांनी नारीशक्ती विधेयकाला विरोध केला, त्या लोकांची झोप उडवल्याशिवाय आम्ही गप्प राहणार नाही," असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना दिला.

बहुमत असतानाही काँग्रेसनं विधेयक आणलं नाही - "1996 पासून महिलांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न भाजपा करत आहे. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी देखील प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यावेळी भाजपाकडं बहुमत नव्हतं. दुसरीकडं काँग्रेसनं बहुमत असताना देखील विधेयक आणलं नाही. मनमोहन सिंग यांच्या काँग्रेस सरकारकडं बहुमत होतं. मात्र, त्यांनी देखील नारीशक्ती विधेयक पारित करून घेतलं नाही," अशी आठवण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसला करून दिली.

काँग्रेसचा महिलांना कायम विरोध - "सुरुवातीपासूनच काँग्रेसची नीती ही महिलांना विरोध करणारी राहिली आहे. महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळण्याचा निर्णय हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2023 मध्ये घेतला. त्यावेळी डिलिमिटेशन विधेयकामध्ये असून देखील सर्वांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. मात्र, आज तेच लोक विरोधात बोलत आहेत," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

दुकानदारी बंद होईल - "आज आपल्या संसदेमध्ये 73 महिला खासदार आहेत. विधेयक पास झालं असतं तर 274 महिला खासदार झाल्या असत्या. यामुळं महिलांना मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळाली असती. मात्र, विरोधकांना या ठिकाणी वाढ होऊ द्यायची नव्हती. काहींना माहिती आहे की, नारीशक्ती वाढली तर त्यांची दुकानदारी बंद होईल आणि म्हणून त्यांनी या नारीशक्ती विधेयकाला विरोध केला," अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर केली.

चित्रा वाघ, रितू तावडे आक्रमक - भाजपा महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ म्हणाल्या की, ज्या लोकांना आपल्या घराण्यातल्या महिला मोठ्या करायच्या आहेत, त्यांनी हे विधेयक संसदेमध्ये पाडलं. त्यांनी केवळ विधेयक पाडलं नाही तर महिलांची स्वप्न संसदेमध्ये पाडली. काही लोकांना आपल्या घरातील महिलाच मोठ्या करायच्या असल्यानं त्यांना हे विधेयक मान्य नव्हतं. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी देखील बोलताना विरोधकांना धारेवर धरलं. हे विधेयक पाडणं म्हणजे महिलांचा खरा अपमान असल्याचं यावेळी रितू तावडे म्हणाल्या.

वाहतूक कोंडीमुळं महिला आक्रमक - हे आंदोलन सुरू असताना एका स्थानिक महिलेनं याला विरोध दर्शवला. या आंदोलनावेळी मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाल्याचं पाहायला मिळत होतं. वाहतूक कोंडीमुळे कित्येकांना नियोजित स्थळी जायला उशीर होत होता. यामुळं एका स्थानिक महिलेनं या मोर्चाला विरोध करत थेट भाजपाचे स्थानिक नेते, मंत्री गिरीश महाजन व पोलीस प्रशासनाला धारेवर धरलं.

