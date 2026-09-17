दुष्काळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं आश्वासन, जलील म्हणाले, 'जुनचं भाषण केलं'
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त छत्रपती संभाजीनगरला भेट दिली. यावेळी त्यांनी दुष्काळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचं आश्वासन दिलं.
Published : September 17, 2026 at 8:22 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात दुष्काळाच्या अनुषंगानं लवकरच पंचनामे सुरू होतील, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. "पावसाचा मोठा खंड पडल्यानं मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे, चाऱ्याचा प्रश्न असणार आहे. अल्मिनीचं संकट आल्यानं पूर्वकल्पना असल्यामुळे चाऱ्याची सुद्धा लागवड आधीच केली होती. शेतकऱ्यांसाठी अहिल्यादेवी होळकर योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याचा प्रयत्न आपण करतोय. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला, मात्र जवळपास 45 हजार कोटी रुपयाचे जुने बिल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपण एक संकल्प करतोय मराठवाड्याच्या या पिढीनं दुष्काळ पाहायला पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहू द्यायचा नाही," असं आश्वासन त्यांनी दिलं. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त सिद्धार्थ उद्यानात हुतात्म्यांना अभिवादन करत असताना दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकार सज्ज असल्याचं स्पष्ट केलं.
मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या शुभेच्छा : "सिद्धार्थ उद्यान इथं असलेल्या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम हुतात्मा स्मारक इथं मुख्य ध्वजारोहण सोहळा पार पडला. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वांना शुभेच्छा संदेश दिला. भारताला 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य मिळाला, मराठवाडा मात्र गुलामगिरीत होता. तो झगडत होता संघर्ष करता त्यानंतर 17 सप्टेंबर 1948 म्हणजे 13 महिन्यानंतर मराठ्याला मुक्ती मिळाली. या लढ्यात ज्यांनी बलिदान दिलं, कारागरात मोठ्या प्रमाणात अत्याचार सहन केले. ज्यांनी सत्याग्रहाच्या माध्यमातून आंदोलन केलं, अशा सगळ्या स्वतंत्र सेनानी यांना मानाचा मुजरा करतो. आज जे आपल्यात नाहीत, त्यांना आदरांजली अर्पण करतो. त्यांच्या बलिदानामुळे मराठवाडा मुक्त झाला आहे. आपले लोहपुरुष सरदार वल्लभाई पटेल यांनी मोठी लढाई उभी करून मराठवाडा मुक्त केला. खरंतर अनेकांना ते दिवस माहीत असतील, मात्र ज्या पिढीनं ते दिवस बघितले आहेत, त्यावेळेस ती व्यवस्था होती. आज आपण वंदे मातरम गातो, मात्र त्यावेळेस वंदे मातरम हा शब्द उच्चारण्यास बंदी होती. त्यावेळेस गणपती असेल कोणता तो उत्सव करता येत नव्हता. मराठवाडा सातत्यानं संघर्ष करतोय, यावर्षी दुष्काळाचा संकट घोंगावताना दिसते. सुरुवातीला पीक चांगलं होतं, मात्र पावसाचा मोठा खंड पडला. मी शेतकऱ्याला सांगू इच्छितो की आपलं सरकार शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही," असं आश्वासन यावेळी त्यांनी दिलं.
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी : "सरकार पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा राहील, त्यांना पूर्णपणे शेतकऱ्याला मदत करेल," असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. "नियमानुसार पाच ऑक्टोबरच्या नंतरचे आपल्याला पंचनामे लागतात. मात्र आम्ही त्याची सगळी तयारी केली आहे. एनडीआरएफची मदत मिळेल, मात्र राज्य सरकार सुद्धा शेतकऱ्याला मदत करेल. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी आपल्याकडं मराठवाड्यात आणायचं होतं, त्याचा पहिला टप्पा आपण आणला. मात्र मोठा टप्पा बाकी आहे. आता मान्यता मिळाली आहेत, जवळपास 30 टीएमसी पाणी आपल्याला अतिरिक्त उपलब्ध होत आहे. धाराशिव, बीड आणि लातूर भागापर्यंत आपल्याला ते पाणी आणता येईल. उल्हास खोऱ्यातून कोकणातून पाणी उचलून नदी जोड प्रकल्पातून 70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणता येईल. त्याचा डीपीआर सुद्धा तयार करण्यात आला आहे. मराठवाडा कायमचा दुष्काळ मुक्त होईल हे स्वप्न दूर नाही. एकूण सात वर्षे त्याला लागतील, मात्र टप्प्याटप्प्यानं आपण त्या अगोदर पाणी गोदावरी खोऱ्यात पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करू," असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.
औद्योगिक वसाहत वाढणार : "संभाजीनगरच्या पाणी प्रश्नचं काम अंतिम टप्प्यात पोहोचलं आहे. आपण अडचणी दूर करत आहोत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रत्येक घरी रोज पिण्याचं पाणी पोहोचेल, याकडं आपली वाटचाल सुरू आहे. जालना ड्रायपोर्टचं काम आता सुरू झालं आहे. शेंद्रा, बिडकीन आणि बिडकीन ढोरेगाव हे दोन रस्ते आपण सहा पदरी करत आहोत. त्यासाठी आपण साडेतीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मराठवाड्याला विकासाच्या वाटेवर आणण्यासाठी आपण खऱ्या अर्थानं कार्य सुरू केलं आहे. समाजातील सगळ्या घटकाच्या पाठीशी उभं राहून त्यांच्या जीवनात परिवर्तन आलं पाहिजे. त्यांना शिक्षण रोजगार गरिबाच्या जीवनात परिवर्तन अशा प्रकारचा प्रयत्न आपला सुरू आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
दिलेली माहिती चुकीची : "मुख्यमंत्र्यांनी ज्या ज्या घोषणा केल्या, त्या सगळ्या खोट्या आहेत असा आरोप उबाठा आमदार अंबादास दानवे यांनी केला. शेंद्रा कॉरिडॉरचा रस्ता या सरकारनं रद्द केला आहे. मुख्यमंत्री पाण्याच्या विषयी बोलले, आजही नऊ दिवसाला शहरात पाणी मिळते. लेंडी प्रकल्प असेल, बाभळी प्रकल्प असेल ज्या घोषणा केल्या ते काम पूर्ण झालं नाही. या सगळ्या ठिकाणी सरकार पूर्णपणे फेल आहे, नाकर्ते आहे. 2016 ची घोषणा आहे, नदीजोड प्रकल्पाची 2026 आहे. दहा वर्षे झाली अजून यांचा डीपीआर बनत नाही. मी कालच म्हटलं होतं पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही, असं ते म्हणतील," अशी टीका आमदार अंबादास दानवे यांनी केली.
जुनंच भाषण पुन्हा केलं : "मुख्यमंत्र्यांचं मागच्या वर्षीचं भाषण काढा, दोन वर्षांपूर्वीचं भाषण काढा, त्यांचं तेच भाषण तेच आश्वासन आम्ही मराठवाड्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहोत, अजून कितीवर्ष हे ऐकायचं," अशी टीका माजी खासदार तथा एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी केली. "आम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे, तुम्ही ज्या घोषणा केल्यात, त्या किती प्रमाणात पूर्ण झाल्यात, याचा हिशोब तुम्ही दिला असता, तर आम्हालाही वाटलं असतं तुम्ही प्रामाणिक आहात. तुम्ही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बोलला, तुम्ही हा का उल्लेख केला नाही, की फक्त जानेवारी 2026 पासून सहा महिन्यात 462 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. पाऊस पडला नाही, शेतकऱ्यांची वाईट परिस्थिती होईल. आमची अशी इच्छा होती की मुख्यमंत्री साहेब काहीतरी त्यांच्यासाठी घोषणा करतील. घोषणा काय केली 5 ऑक्टोबरपासून ते पंचनामे सुरू करणार, पाऊस पडला तर किती पडणार. तुम्ही जे भाषण केलं त्याचं स्वागत करू, मात्र आमची ही अपेक्षा आहे, येणाऱ्या ऑक्टोंबर महिन्यात छत्रपती संभाजीनगर शहरात एक विशेष कॅबिनेट बैठक लावा. तुम्ही ज्या घोषणा केल्या होत्या, त्याचा हिशोब द्या," अशी मागणी इम्तियाज जलील यांनी केली.
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