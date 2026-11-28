अमली पदार्थांचे जाळे समूळ नष्ट करणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं आश्वासन
राज्याला अमली पदार्थमुक्त करण्याच्या उद्देशाने 'नशामुक्त महाराष्ट्र – लक्ष्यवेध 1.0' अभियानाचा शुभारंभ वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला.
Published : November 28, 2026 at 9:44 PM IST
मुंबई - राज्यातील तरुण पिढीला अमली पदार्थांच्या विळख्यातून बाहेर काढून महाराष्ट्र नशामुक्त करण्यासाठी अमली पदार्थांची संपूर्ण परिसंस्था समूळ नष्ट करण्याला शासनाचे प्राधान्य राहील. यासाठी केवळ पोलीस यंत्रणेवर अवलंबून न राहता शासनाच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने होल ऑफ गव्हर्नमेंट दृष्टिकोनातून काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केले.
राज्याला अमली पदार्थमुक्त करण्याच्या उद्देशाने 'नशामुक्त महाराष्ट्र – लक्ष्यवेध 1.0' अभियानाचा शुभारंभ वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरिय नार्को समन्वय समितीची बैठक वर्षा निवासस्थान येथे झाली. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यावेळी उपस्थित होते. 'नशामुक्त महाराष्ट्र – लक्ष्यवेध 1.0' हे अभियान राज्यात राबविण्यात येत असून, यासाठी शासनाच्या सर्व विभागांचा समन्वित सहभाग घ्यावा. विविध विभागांच्या समन्वयातून अमली पदार्थांविरोधातील लढा अधिक प्रभावी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
अमली पदार्थांची निर्मिती जुन्या कारखान्यांमध्ये, घरांमध्ये किंवा छोट्या जागांमध्येही होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या अवैध व्यवसायातील मोठ्या पैशांमुळे विविध यंत्रणांवर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न होतात. विशेषतः 14 ते 24 वयोगटातील तरुणांना सेवनाबरोबरच वितरणाच्या साखळीतही अल्प पैशांचे आमिष दाखवून ओढले जात आहे. त्यामुळे या समस्येकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अमली पदार्थांचा पुरवठा रोखण्याबरोबरच मागणी कमी करण्यासाठीही व्यापक उपाययोजना कराव्यात. यासाठी पोलीस विभागासह आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन आणि जीएसटी विभागाने समन्वयाने कारवाई करावी. शालेय व उच्च शिक्षण विभागाने जनजागृती करावी, तसेच व्यसनमुक्ती केंद्रांची प्रभावी उभारणी आणि पुनर्वसनावर भर द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
या अभियानासाठी २० प्रशासकीय विभागांची जबाबदारी निश्चित करून सहा प्रमुख स्तंभांवर आधारित २१ कृती मुद्दे ठरविण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरीय एनसीओआरडी समित्यांच्या कामगिरीसाठी ४० निकष आणि ६५० गुणांची मूल्यमापन प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. नियमित मूल्यमापनातून चांगली कामगिरी करणाऱ्यांना प्रोत्साहन, तर त्रुटी असणाऱ्या यंत्रणांमध्ये सुधारणा केली जाईल. या कामात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी अधीनस्थ यंत्रणांशी संवाद, नियमित देखरेख आणि अवैध व्यवहारांची माहिती मिळताच तातडीने कारवाई करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजूंनी कारवाई करण्यासाठी नैसर्गिक व रासायनिक अमली पदार्थांच्या उत्पादन आणि पुरवठा साखळीवर नियंत्रण, जनजागृती, व्यसनमुक्ती व पुनर्वसनाचा कृती आराखडा तयार केल्याची माहिती दिली. तर पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी राज्यातील सर्व जिल्हे आणि पोलीस आयुक्तालयांसाठी एकसमान कृती आराखडा तयार केल्याचे सांगितले.
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