'विभाजित राहिलो तर...'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं वक्तव्य, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणार
दुष्काळाचं सावट महाराष्ट्रावर असून, शेतकऱ्यांना धीर देण्याची आणि मदत करण्याची आवश्यकता असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
Published : November 1, 2026 at 9:47 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - "आपण विभाजित राहिलो तर गुलामगिरीकडं जाऊ, एकत्रित राहिलो तर अधिराज्य गाजवू," असं म्हणत पुन्हा एकदा एकत्र राहण्याचं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. "दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वीय सहाय्यक राजेंद्र साबळे पाटील यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित 'प्रौढ प्रताप पुरंदर' या नाटकाचे प्रयोग ठेवले होते. या उपक्रमातून जवळपास एक हजार पाण्याच्या टाक्या आणि शेतकरी महिलांसाठी रोजगार उपलब्ध व्हावा याकरिता शिलाई मशीन देण्यात आल्या आहेत," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यातील उद्योजकांनी जवळपास 6 कोटी 33 लाखांचा निधी शेतकऱ्यांसाठी दिला असल्याची माहिती त्यांनी जाहीर भाषणात दिली.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहणार - "छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचा वारसा पुनर्प्राप्त करून घेण्यासाठी आलो आहोत, महाराजांनी 18 पगड जातीच्या मावळ्यांना एकत्र घेऊन स्वराज्य स्थापन केले. दुष्काळाचं सावट महाराष्ट्रावर असून, शेतकऱ्यांना धीर देण्याची आणि मदत करण्याची आवश्यकता आहे. राजेंद्र साबळे पाटील यांच्या माध्यमातून महाराजांच्या जीवनावर आधारित नाटक सादर करण्यात आलं. शेतकऱ्यांना महाराजांचे विचार सांगून धीर देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शिवाय 1 हजार पाण्याच्या टाक्या मराठवाडयातील गावात आणि महिलांना शिलाई मशीन देण्याचा निर्णय घेतला," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
"महाराजांनी निर्माण केलेले मावळे पगारासाठी नाही तर शिवराय आणि हिंदवी स्वराज्यासाठी लढत होते. आपण विभागले गेलो तर गुलामगिरीकडे जाऊ, एकत्र राहिलो तर अधिराज्य करू," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. भगव्याचा विजय आणि प्रतिष्ठापना केली पाहिजे. नवीन महाराष्ट्राची उभारणी करण्यासाठी संत आणि शिवरायांचे विचार घेऊ, असा निर्धारही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिली मदत - राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती लक्षात घेता, दुष्काळग्रस्त गावांतील नागरिकांना मदतीचा हात देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मदत देत खारीचा वाटा उचलला. महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या एक दिवसाच्या वेतनाचे योगदान मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी दिले असून, त्यातून जमा झालेल्या एकूण 11 लाख 90 हजार रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
पालिका कर्मचाऱ्यांचा पुढाकार - मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मनपाच्या 3307 अधिकारी व कर्मचारी यांनी एक दिवसाचे वेतन, तर 119 नगरसेवकांनी एका महिन्याचे मानधन सर्व मिळवू 11 लाख 90 हजार रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला. राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावातील नागरिकांना या कठीण परिस्थितीत मदत मिळावी आणि सामाजिक बांधिलकी जपली जावी, या उदात्त हेतूने महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छेने एक दिवसाचे वेतन देऊन या उपक्रमात सहभाग नोंदविला असल्याची माहिती महापौर समीर राजुरकर यांनी दिली.
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