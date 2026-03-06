ETV Bharat / state

अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; राज्यातील शेतकऱ्यांना 2 लाखापर्यंत कर्जमाफीची मुख्यमंत्र्यांकडून घोषणा

शेतकऱ्यांचे 2 लाखापर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात येणार असल्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली.

संग्रहित-शेतकरी
ETV Bharat Marathi Team

March 6, 2026

मुंबई- 30 सप्टेंबरपर्यंत पीककर्ज थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्ज माफ करण्यात येणार असल्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी ही घोषणा केली.

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना हे या कर्जमाफी योजनेचं नाव आहे. 2 लाख रुपयेपर्यंत कर्जमाफी करण्यात येणार आहे. जे नियमित शेतकरी कर्ज भरतात, त्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितलं.

शेतकऱ्यांना कर्जाच्या सापळ्यातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारनं 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी फेब्रुवारीमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार 2017 च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभांच्या प्रतीक्षेत 6 लाखांहून अधिक शेतकरी अजूनही आहेत. 50.60 लाख पात्र शेतकऱ्यांपैकी 44.04 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. उर्वरित 6.56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 2019 च्या पीक कर्जमाफी योजनेतील 32.42 लाख पात्र लाभार्थ्यांपैकी 32.29 लाख शेतकऱ्यांना आधीच कर्जमाफी मिळाली आहे. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत, आधार प्रमाणीकरण केलेल्या 14.50 लाख शेतकऱ्यांना नियमित कर्ज परतफेडीसाठी प्रोत्साहन अनुदान मिळालं आहे.

शेतीचे डिजीटल रेकॉर्ड असणार- बँकांकडून अनेकदा चुकीची माहिती दिली जाते. काही जण सरकारी निधी लुटण्यासाठी जुनी, निष्क्रिय खाती देखील चालू करतात. अशा फसवणुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी, राज्य 100 टक्के 'अ‍ॅग्री-स्टॅक' विकसित करण्यात येत आहे. हे शेतीचे एक व्यापक डिजिटल रेकॉर्ड असणार आहे. त्यामध्ये शेतकरी नोंदणी डेटा, जमीन मालकी रेकॉर्ड, 7/12 चा अहवाल आणि आधार-लिंक्ड पडताळणी एकत्रित केली जाणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेब्रुवारीमध्ये जाहीर केलं होतं.

