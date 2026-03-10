ETV Bharat / state

सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं घेतला मोठा निर्णय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा

सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे. याबाबत एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

CM Devendra Fadnavis on social media
सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 6:45 PM IST

2 Min Read
मुंबई - सोशल मीडियावरून होणाऱ्या बदनामीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार डीजीपींच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. ही समिती सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी नवीन कायदा करावा का किंवा विद्यमान कायद्यांमध्ये दुरुस्ती आवश्यक आहे का, याचा अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.

सोशल मीडियावर बदनामीचं प्रमाण वाढलं - प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार राहुल कुल यांनी सोशल मीडियावरून होत असलेल्या चारित्र्यहननाचा मुद्दा उपस्थित केला. बनावट अकाउंट्सच्या माध्यमातून व्यक्तींची बदनामी करण्यासाठी मोठं जाळं कार्यरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा नागरिकांचा अधिकार असला तरी त्याचा गैरवापर होऊ नये, याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. बनावट प्रोफाइल्समधून होणाऱ्या बदनामीसाठी कडक कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ - यावर उत्तर देताना मंत्री योगेश कदम यांनी सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण जगभरात वाढत असल्याचे सांगितले. डिजिटल व्यवहार वाढल्याने पारंपरिक चोरीच्या घटना कमी झाल्या असल्या तरी सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

डीजीपींच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन - चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत सोशल मीडियावर पुराव्याशिवाय बदनामी करण्याचे प्रकार वाढल्याचे नमूद केले. समाजातील विविध स्तरांतील व्यक्ती याचा बळी ठरत असून महिलांनाही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर लक्ष्य केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर डीजीपींच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करून कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राहुल नार्वेकर यांनी दिला कलम 66A चा संदर्भ - दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 66A चा संदर्भ देत महत्त्वाची सूचना केली. या कलमानुसार, पूर्वी सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टप्रकरणी अटक करण्याची तरतूद होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम रद्द केल्यानंतर अशा प्रकारांवर कारवाई करताना अडचणी येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे यासारखी तरतूद पुन्हा करता येईल का? याचा विचार करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सुचवले.

समिती काय काम करणार? - यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका व्यक्त करत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांमुळे काही कायद्यांच्या वापरावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र कायदा किंवा विद्यमान कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा पर्यायही समिती तपासून पाहणार आहे.

