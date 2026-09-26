राज्यातील 256 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर; पीक कर्जाचं पुनर्गठन, शालेय फी माफ, अन्न पुरवण्यासह 'हे' फायदे होणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात 75 टक्के दुष्काळ जाहीर केला आहे. ट्रिगर एक लागू झालेल्या राज्यातील 256 तालुक्यात हा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
Published : September 26, 2026 at 12:45 PM IST
मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात 75 टक्के दुष्काळ जाहीर केला आहे. ट्रिगर एक लागू झालेल्या राज्यातील 256 तालुक्यात हा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यात हा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. 93 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही. या भागात समाधानकारक पाऊस पडल्याने तिथे दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही.
सरकारने दुष्काळ जाहीर करतानाच शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या उपाययोजनाही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचं पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी या फायद्याच्या घोषणा सरकारने केल्या आहेत.
दुष्काळ जाहीर केलेल्या ठिकाणी शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुलांना शिक्षण घेण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही. ज्या भागात टँकर्सची गरज आहे, त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.
ज्या भागात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्या गावात शेतकर्यांच्या शेतीपंपाला अखंडीत वीजजोडणी सुरू राहणार आहे. त्यांची वीज जोडणी कापण्यात येणार नाही. शेतमजूर आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांना अन्न धान्याचा पुरवठा करण्यात येणरा आहे. पुढचे आठ महिने पाणी टंचाईचे असल्याने जनावरांना चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
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