महाराष्ट्राची सागरी सीमा सुरक्षित होणार; 250 पेक्षा जास्त अग्निविरांची सागरी पोलीस म्हणून थेट नियुक्ती - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता की, महाराष्ट्रातील अग्निवीर सेवा कार्यकाळ संपवून परत येतील, तेव्हा अग्निवीरांना महाराष्ट्र पोलीस विभागामध्ये नोकरीची इच्छा असेल, तर त्यांना सामावून घेऊ.
Published : October 23, 2026 at 8:28 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 8:52 PM IST
नागपूर - राज्याची सागरी सीमा आणखी मजबूत होणार आहे. महाराष्ट्रातील 250 पेक्षा जास्त अग्नीवीर नौदलातून सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यांचा कार्यकाळ हा पूर्ण झाल्यानंतर त्या सर्वांची नियुक्ती कोस्टल पोलीस म्हणून करण्यात आलीय, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ते आज नागपुरात बोलत होते.
राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता की, ज्यावेळी महाराष्ट्रातील अग्निवीर आपला सेवा कार्यकाळ संपवून परत येतील, तेव्हा जर त्या अग्निवीरांना महाराष्ट्र पोलीस विभागामध्ये नोकरी करण्याची इच्छा असेल, तर आम्ही त्यांना सामावून घेऊ. जवानांनी सीमेवर सुद्धा काम केलं आहे. प्रचंड क्षमता त्यांच्यात आहे. प्रशिक्षित असे ते सर्वच जवान आहेत. नौदलाची महाराष्ट्रातून नियुक्त झालेली ही पहिली बॅच कार्यकाळ संपवून परत आलेली आहे. या नौदलामधील परत आलेल्या सर्व बॅच आम्ही पोलीस दलात सामावून घेतल्या आहे. त्या सर्वांना कोस्टल पोलीसमध्ये आम्ही सामावून घेतलं आहे. कोस्टल गार्ड पोलिसांची सातत्याने क्षमता वाढवण्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. 250 हून अधिक जवानांची थेट नियुक्ती कोस्टल पोलीस म्हणून झाल्यामुळे महाराष्ट्राची सागरी सीमा आणखी मजबूत होईल असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
अग्निवीरांची थेट नियुक्ती - अडीचशेपेक्षा जास्त अग्निवीर कोस्टल पोलीसमध्ये आल्यामुळे सागरी सुरक्षा बळकट होईल, अत्यंत प्रशिक्षित मनुष्यबळ आम्हाला मिळालं आहे. नियमांमध्ये काही बदल करावे लागले, ते सर्व बदल करून सर्वांना सामावून घेतलं आहे. ही सरळ भरती होती. चाचणीची आवश्यकता नव्हती. चाचणी करून, फिजिकल चाचणी करून ते सैन्यात गेलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना थेट ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत.
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