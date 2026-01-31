ETV Bharat / state

ढगाळ हवामान, उष्ण तापमान आणि वाढतं प्रदूषण : बदलतं हवामान मुंबईकरांना 'घाम' फोडण्याची शक्यता

मुंबईत ढगाळ हवामान असल्यानं तापमान उष्ण झालं आहे. वातावरण बदलामुळे मुंबईतील प्रदूषणात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

Rising Heat and Pollution In Mumbai
मुंबईतील वातावरण (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 31, 2026 at 3:58 PM IST

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात हवामानात सतत बदल होत आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार राज्यातील अनेक भागांत ढगाळ वातावरण असून काही ठिकाणी हलक्या पावसासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुंबईत दमट वातावरण जाणवत असून आज सकाळी ढगाळ वातावरण आहे. मुंबईकरांनी बाहेर निघताना काळजी घ्यावी, असं आवाहन भारतीय हवामान विभागाच्या मुंबई केंद्राच्या वतीनं सोशल माध्यमातून करण्यात आलं आहे.

मुंबईत आर्द्रतेमुळे उकाडा : मुंबईत काल किमान तापमान सुमारे 22 अंश सेल्सिअस, तर कमाल तापमान 28 अंशांच्या आसपास नोंदवलं गेलं. पावसाची शक्यता नसली तरी आर्द्रतेमुळे उकाडा जाणवत होता. हवामानासोबतच मुंबईतील हवेची गुणवत्ता चिंतेचा विषय ठरली आहे. 31 जानेवारी रोजी मुंबईतील सरासरी एक्युआय सुमारे 130 च्या आसपास नोंदवला गेला, जो धोकादायक पातळीच्या जवळ पोहोचला आहे. देवनार आणि घाटकोपरसारख्या काही परिसरात 100 एक्यूआयच्या पुढं गेला असून पीएम 2.5 म्हणजे हवेतील धुळीकणांचा प्रकार असलेला हा घटक प्रमुख प्रदूषक ठरला आहे.

मुंबई एक्यूआय डेटा :

मागील तीन दिवस आणि आजची स्थिती

दिनांक एक्यूआय प्रदूषण श्रेणी

28 Jan 2026 115 वाईट (101- 200)

29 Jan 2026 208 धोकादायक (201 - 300)

30 Jan 2026 260 धोकादायक (201- 300)

आज 188 धोकादायक (151 - 200)

श्वसनाचे आजारग्रस्तांना काळजी घेण्याचा सल्ला : या हवेमुळे लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक आणि श्वसनाचे आजार असलेल्यांनी विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला डॉक्टर्स नेहमी देतात. मागील काही दिवसांत काही भागात एक्यूआय थेट ‘धोकादायक’ पातळीपर्यंत पोहोचल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं दखल घेत यापूर्वीच हाय-पॉवर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्याच्या इतर भागांतही हवामानातील अचानक बदलाचा फटका शेतीला बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ढगाळ वातावरण, तापमानातील चढ-उतार आणि वाढतं प्रदूषण पाहता नागरिकांनी मास्क वापरणं, अनावश्यक बाहेर पडणं टाळणं आणि आरोग्याची काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

संपादकांची शिफारस

