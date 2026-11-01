राज्यातील दुष्काळी भागात ड्रोननं पाऊस पाडण्यासाठी प्रयोग! क्लाउड सीडिंगची फवारणी
जालना जिल्ह्यात कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या तंत्रज्ञानाची प्रायोगिक चाचणी घेण्यात आली. स्वदेशी ड्रोनचा वापर करून क्लाउड सीडिंग अर्थात ढगांमध्ये विशिष्ट द्रव्याची फवारणी करण्याचा प्रयोग करण्यात आला.
Published : November 1, 2026 at 4:29 PM IST
जालना : सततच्या अनियमित पावसामुळे आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे चिंतेत असलेल्या जालना जिल्ह्यात आता कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या तंत्रज्ञानाची प्रायोगिक चाचणी घेण्यात आली आहे. स्वदेशी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून क्लाउड सीडिंग अर्थात ढगांमध्ये विशिष्ट द्रव्याची फवारणी करण्याचा प्रयोग जालन्यात करण्यात आला. या प्रयोगामुळे भविष्यात दुष्काळी भागात कमी खर्चात आणि गरजेनुसार कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल का, याबाबतच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.
जालना जिल्हा हा मराठवाड्यातील दुष्काळप्रवण जिल्ह्यांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. पावसाचे अनिश्चित वेळापत्रक, पावसातील मोठे खंड आणि पाण्याची कमतरता यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत पावसाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दृष्टीने हा प्रयोग महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या प्रयोगात ड्रोनच्या साहाय्याने जवळपास 400 मीटर उंचीवर जाऊन ढगांमध्ये क्षार-आधारित सीडिंग द्रव्याची फवारणी करण्यात आली. क्लाउड सीडिंग या प्रक्रियेमध्ये वातावरणातील अनुकूल ढगांमध्ये विशिष्ट प्रकारचे सूक्ष्म कण सोडले जातात. या कणांमुळे ढगांमधील पाण्याच्या थेंबांच्या निर्मितीला किंवा बर्फकणांच्या प्रक्रियेला चालना मिळण्यास मदत होऊ शकते. परिणामी, अनुकूल वातावरणीय परिस्थिती असल्यास पर्जन्यवृष्टी होण्याची शक्यता निर्माण होते.
विशेष म्हणजे, या प्रयोगासाठी स्वदेशी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. पारंपरिक पद्धतीने क्लाउड सीडिंग करण्यासाठी विमानांचा वापर केला जातो. मात्र, विमानांच्या तुलनेत ड्रोनच्या माध्यमातून कमी खर्चात, ठरावीक क्षेत्रात आणि आवश्यकतेनुसार सीडिंग करता येऊ शकते का, याची पडताळणी या प्रायोगिक चाचणीत करण्यात आली.
ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे ढगांच्या जवळ जाऊन विशिष्ट उंचीवर सीडिंग द्रव्याची फवारणी करणे शक्य होते का, तसेच प्रत्यक्ष हवामान परिस्थितीत या तंत्रज्ञानाची कार्यक्षमता किती आहे, याचाही अभ्यास या प्रयोगातून अपेक्षित आहे. त्यामुळे भविष्यात दुष्काळी भागात स्थानिक पातळीवर अशा प्रकारचे प्रयोग राबवण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
या प्रयोगाबाबत मानधानी आणि डॉ. बळीराम बागल यांनी माहिती दिली. स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून क्लाउड सीडिंगची चाचणी घेण्याचा हा प्रयत्न असून, ड्रोनच्या साहाय्याने कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या तंत्रज्ञानाला कितपत यश मिळू शकते, याचा अभ्यास या माध्यमातून केला जात आहे. मात्र, क्लाउड सीडिंगचा प्रयोग झाला म्हणजे लगेच पाऊस पडेलच, असे नाही. त्यासाठी वातावरणात योग्य प्रकारचे ढग, पुरेसा ओलावा, तापमान आणि इतर अनुकूल हवामान परिस्थिती असणे आवश्यक असते. त्यामुळे या प्रयोगाचे यश केवळ फवारणीवर नव्हे, तर त्यानंतरच्या हवामानातील बदल आणि प्रत्यक्ष पर्जन्यमानाच्या निरीक्षणावरही अवलंबून राहणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
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