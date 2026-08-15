फुलपाखरांच्या अधिवासाला हवामान बदलाचा धोका; जगभरातील फुलपाखरं स्थलांतराच्या मार्गावर; जागतिक संशोधनातून आलं समोर
हवामान बदलामुळं जगभरातील फुलपाखरांच्या अधिवासाला मोठा धोका निर्माण झाल्याचं जागतिक संशोधनातून समोर आलं आहे.
Published : August 15, 2026 at 7:39 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 8:50 PM IST
नाशिक : जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलामुळं जगभरातील फुलपाखरांच्या अधिवासात मोठे बदल होत असल्याचं एका नवीन जागतिक संशोधनातून समोर आलं आहे. ऑस्ट्रेलियातील मोनाश युनिव्हर्सिटीच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या जागतिक संशोधनात तब्बल 40 देशांतील 95 शास्त्रज्ञ सहभागी झाले होते. या महत्त्वपूर्ण संशोधनात नाशिकचे संशोधक आणि ‘जीबीआयएफ’ आशियाचे सदस्य डॉ. विजय बर्वे यांनीही मोलाची भूमिका बजावली आहे.
हवामान बदलाचा फटका : "वाढतं जागतिक तापमान, बदलतं हवामानचक्र, शेतीमध्ये होणारा कीटकनाशकांचा बेसुमार वापर आणि शहरीकरणासाठी होणारी जंगलतोड याचा परिणाम आता फुलपाखरांच्या जगावरही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या संशोधनानुसार, जगभरातील सुमारे 80 टक्के फुलपाखरांच्या प्रजातींनी हवामान बदलामुळं आपला अधिवास किंवा भौगोलिक विस्तार बदलला आहे.
भारतात वाढत आहे फुलपाखराची व्याप्ती : या संशोधनात भारतीय उपखंडातील 'कृष्णकमालिनी' या फुलपाखराच्या प्रजातीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. 2012 मध्ये ही प्रजाती ऑस्ट्रेलियापर्यंत पोहोचली असून, तेथे तिचा विस्तार वेगानं होत आहे. त्याचप्रमाणं मोठा 'शेंदूरटोक्या' या फुलपाखराची व्याप्ती भारतात वाढत असताना तैवानमध्ये मात्र कमी होत आहे," असं डॉ. विजय बर्वे यांनी सांगितलं.
हवामान बदलामुळं फुलपाखरांचा अधिवास धोक्यात : "हवामान बदलामुळं उत्तर गोलार्धातील, विशेषतः उत्तर अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक फुलपाखरांच्या प्रजातींचे अधिवास आकुंचन पावत आहेत. किंवा त्यांना अधिक उंचीवरील थंड प्रदेशांकडं धाव घ्यावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, भविष्यात फुलपाखरांच्या दुर्लक्षित लोकसंख्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी हे संशोधन अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.
फुलपाखरं आणि त्यांचं अधिवास धोक्यात : जागतिक स्तरावर दुर्लक्षित असलेल्या फुलपाखरांच्या प्रजातींचं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी हे संशोधन महत्त्वपूर्ण मानलं जात आहे. हवामान बदलामुळं फुलपाखरं आणि त्यांचं अधिवास धोक्यात येत असताना या प्रजातींचं निरीक्षण अधिक महत्त्वाचं ठरत आहे. त्यांच्या स्थलांतराचं स्वरूप समजून घेण्यासाठी आणि संवर्धनासाठी हे संशोधन ‘ब्लूप्रिंट’ म्हणून काम करेल," असा विश्वास डॉ. विजय बर्वे यांनी व्यक्त केला.
फुलपाखरू संवर्धनासाठी आपण काय करू शकतो? : "बहुतेक फुलपाखरांचं आयुष्य साधारणपणे चार ते सहा आठवडे असते. त्यांच्या आरोग्यासाठी 25 ते 32 अंश सेल्सिअस तापमान उत्तम असतं. भारतात फुलपाखरांच्या सुमारे 1,300 ते 1,400 प्रजाती आढळतात. त्यापैकी बहुतांश प्रजाती आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशात आढळून येतात. कीटकनाशकांचा वापर, मोठ्या प्रमाणावर होणारं नागरीकरण आणि वातावरणातील बदल हे फुलपाखरांसमोरील प्रमुख धोके आहेत.
फुलपाखरांच्या संवर्धनासाठी काय? : फुलपाखरांच्या संवर्धनासाठी आपल्या पातळीवरही प्रयत्न करता येतात. फुलपाखरांना आवडणाऱ्या वनस्पती तसेच अंडी आणि अळ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या वनस्पती आपल्या बागेत लावल्यास फुलपाखरांच्या संवर्धनाला मोठी मदत होऊ शकते," असं डॉ. विजय बर्वे यांनी सांगितलं.
फुलपाखराविषयी महत्त्वाचे मुद्दे
- 105 हून अधिक देशांतील 1,758 फुलपाखरांच्या प्रजातींच्या विस्ताराचा अभ्यास
- जागतिक संशोधनात 40 देशांतील 95 संशोधकांचा सहभाग
- मोनाश युनिव्हर्सिटीच्या नेतृत्वाखाली जागतिक संशोधन
- 80 टक्के फुलपाखरांच्या प्रजातींच्या अधिवासात बदल
- कृष्णकमालिनी फुलपाखराचा ऑस्ट्रेलियात दरवर्षी सुमारे 135 किलोमीटर आपली व्याप्ती वाढत आहे.
- दहा फुलपाखरांच्या प्रजातींपैकी एका प्रजातीचे क्षेत्र बदलत असल्याचे निरीक्षण
- 342 प्रजातींच्या भौगोलिक क्षेत्रात विविध प्रकारचे बदल आढळले
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