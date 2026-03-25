4-5 एप्रिलला होणार 'मिठी नदी'च्या साफसफाईला सुरुवात; प्रशासन करणार एआयचा वापर

मुंबईतील मिठी नदीच्या साफसफाईचा मार्ग मोकळा झाला असून, पुढील आठवड्यापासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. तर ठेकेदारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशासन एआयचा वापर करणार आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 7:35 PM IST

मुंबई : मुंबईतील मिठी नदीची मान्सूनपूर्व साफसफाईला 4 ते 5 एप्रिल दरम्यान सुरुवात होईल, असं मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी स्थायी समितीसमोर सांगितलं. यावेळी आतापर्यंत 1 टक्का इतकीचं मान्सूनपूर्व नालेसफाई झाली आहे. यामध्ये छोटे आणि मोठे नाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. लवकरच सर्व ठिकाणची नालीसफाई सुरू होईल, अशी माहितीही अतिरिक्त आयुक्त बांगर यांनी दिली.



6 कंत्राटदारांनी घेतला पुढाकार : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील मिठी नदी नालेसफाईविषयी विविध चर्चा या महासभेत आणि स्थायी समितीत झाल्या होत्या. कोणताही कंत्राटदार मिठी नदी साफ करण्यासाठी पुढे येत नसल्याची माहिती समोर येत होती. मात्र, आता एकूण 6 जणांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. लवकरच मिठी नदीच्या पूर्व मान्सून साफसफाईला सुरुवात होईल, अशी माहिती प्रशासनानं स्थायी समिती दिली.



पुढील आठवड्यात होणार साफसफाईला सुरूवात : मुंबईतील मिठी नदीची एकूण लांबी 18 किलोमीटर आहे. फिल्टर पाड्यापासून ते माहीम कॉझवे ही मिठी नदी मुंबईत वाहते. मिठी नदी साफसफाई करताना 3 भागात साफसफाई केली जाते. या सर्व भागांसाठी प्रत्येकी दोन जणांनी कंत्राट भरले आहेत. अशा 6 जणांनी हे कंत्राट भरले असून लवकरच निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. 4 ते 5 एप्रिलपर्यंत मिठी नदीच्या नालेसफाईला सुरुवात होईल अशी माहिती, अभिजीत बांगर यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.



नालेसोफाईड AI चा वापर : "नालेसफाईच्या कामावेळी ठेकेदारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांना ट्रॅक करण्यासाठी AI चा वापर करणार आहोत. प्रत्येक ठेकेदाराला गाळ डम्पिंगमध्ये ओतला जाई,ल तेव्हा त्याचा व्हिडिओ ॲपमध्ये टाकण्याच्या सूचना केल्या आहेत. व्हिडिओ क्लिअर असला पाहिजे. रात्रीच्यावेळी जर गाळ ओतला जात असेल तर त्या ठिकाणी लाईटची व्यवस्था ही ठेकेदारांनी करायची आहे. गाळ नेण्यात येणाऱ्या वाहनाची नंबर प्लेट ही स्वच्छ असली पाहिजे. जेणेकरून नक्की कशाप्रकारे हे काम सुरू आहे, हे व्यवस्थित समजेल. या सर्व व्हिडिओवर लक्ष एआयच्या साह्यानं ठेवले जाणार आहे. काही त्रुटी आढळल्यास लगेच संबंधित ठेकेदाराला जाब विचारला जाईल. परत त्याच प्रकारच्या चुका केल्यास त्याला दंड आकारला जाईल", असंही यावेळी बांगर म्हणाले.


सदस्यांचे प्रश्न आणि प्रशासनाचं उत्तर : यावेळी स्थायी समिती सदस्यांनीदेखील नालेसफाई विषयीचे विविध प्रश्न अभिजीत बांगर यांना विचारले. यशोधर फणसे यांनी पूर्व उपनगरातील पूर प्रश्नावर महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. मोगरा आणि इंडियन ऑइल नाला याची साफसफाई कधी होणार? अंधेरी सबवेचा प्रश्न प्रशासन कधी सोडवणार? हे प्रश्न उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना लवकरच नाले सफाई सुरू होईल, असे बांगर यांनी सांगितलं. अंधेरी सबवे येथे आता आय.आय.टीच्या सहाय्याने 75- 80 mm इतका पाऊस पडला तर कशाप्रकारे उपाययोजना करता येतील, याचा अंदाज घेऊन सफाई केली जाईल. जेणेकरून या ठिकाणी पूर परिस्थिती येणार नाही असं बांगर म्हणाले.



त्या कामांचे पैसे दिले जात नाहीत : मीनाक्षी पाटणकर यांनी प्रश्न विचारला की, काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाची पैसे दिले गेले आहेत का? यावर बोलताना बांगर यांनी सांगितलं की, "काळ्या यादीत असले तरी कामे केले असल्यास त्यांना पैसे द्यावेच लागते. काम ब्लॅकलिस्ट झाली आहेत, त्या कामांचे पैसे दिले जात नाहीत. याचबरोबर दिलेल्या रकमेतून दंड वसूल केला जातो."

