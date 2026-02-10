आजपासून 12 वीच्या परीक्षेला सुरुवात; पुण्यात विद्यार्थ्यांचं औक्षण करून, फुलांची उधळण करत साखर वाटून स्वागत
पुण्यातील भावे हायस्कूल येथे परीक्षेला आलेल्या विद्यार्थ्यांचे औक्षण करून साखर वाटून फुलांची उधळण करत स्वागत करण्यात आलंय.
पुणे- महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक इयत्ता 12 वीच्या प्रमाणपत्र लेखी परीक्षेला आजपासून सुरुवात झाली असून, पुण्यातील भावे हायस्कूल येथे परीक्षेला आलेल्या विद्यार्थ्यांचे औक्षण करून साखर वाटून फुलांची उधळण करत स्वागत करण्यात आलंय.
परीक्षेसाठी एकूण 15,32,487 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक इयत्ता 12 वी परीक्षा आजपासून ते बुधवार 18 मार्च या कालावधीत आयोजित करण्यात आली असून, या परीक्षेसाठी एकूण 15,32,487 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. त्यामध्ये 8,20,229 मुले, 7,12,240 मुली आणि 18 तृतीयपंथीय आहेत. एकूण 10,664 कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून या विद्यार्थ्यांची नोंदणी झालेली असून, या परीक्षेसाठी संपूर्ण राज्यात विद्यार्थ्यांसाठी 3387 मुख्य केंद्रावर परीक्षा आयोजित करण्यात आलीय.
परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचं औक्षण : आज सकाळी दहा वाजताच्या सुमारास पुण्यातील भावे हायस्कूल येथे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचं औक्षण करून परीक्षेसाठी आत सोडण्यात आलं. यावेळी बोर्डाने जी काही नियमावली तसेच जे काही आदेश दिलेत, त्या आदेशाचं पालन करीत विद्यार्थ्यांना सूचना तसेच विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण तपासणी करत आतमध्ये सोडण्यात आलंय. यावेळी परीक्षेसाठी आलेले विद्यार्थी म्हणाले की, परीक्षेची तयारी पूर्ण झालीय, पण कुठेतरी दडपण आहे. पहिला पेपर असल्याने मनात भीती आहे, पण तेही आता शिक्षकांकडून औक्षण झाल्यावर ते दूर झालंय आणि निश्चितच चांगला पेपर जाईल, असंही यावेळी विद्यार्थ्यांनी सांगितलंय.
अर्धा तास अगोदर परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्याच्या सूचना : सर्व परीक्षार्थ्यांना परीक्षेच्या निर्धारित वेळेपूर्वी किमान अर्धा तास अगोदर परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्याच्या सूचना शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत परीक्षार्थ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. सकाळच्या सत्रात सकाळी 10.30 वाजता आणि दुपार सत्रात दुपारी 2.30 वाजता परीक्षार्थ्यांनी परीक्षा दालनात उपस्थित राहणे आवश्यक असून, विद्यार्थी आज 10 वाजताच परीक्षा केंद्रावर आले आहेत. त्याचं औक्षण करत फुलांची उधळण करत स्वागत करण्यात आलंय.
