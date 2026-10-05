एकतर्फी प्रेमातून विद्यार्थिनीवर प्राणघातक हल्ला, आरोपीला पकडून नागरिकांनी दिला चोप
आरोपीनं आधी तरुणीला रस्त्यावर अडवलं आणि त्यानंतर चाकूने वार केले. या हल्ल्यात तरुणी जखमी झाली. हल्लेखोराला नागरिकांनी चोप देत पोलिसांचा ताब्यात दिलं.
Published : October 5, 2026 at 10:23 PM IST
नांदेड - शहरातील अत्यंत गजबजलेल्या भाग्यनगर परिसरात सोमवारी दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास एकतर्फी प्रेमातून 12वीत शिकणाऱ्या तरुणीवर प्राणघातक हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. आरोपीनं लग्नाची मागणी घालत वाद घातला आणि कंबरेला लावलेल्या चाकूनं विद्यार्थिनीवर सपासप वार केले. या रक्तरंजित घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
कॉलेजमधून घरी जात असताना एका अल्पवयीन तरुणीला तरूणाने अडवून तिच्यावर हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात तरुणी गंभीर जखमी झाली आहे. तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही घटना भाग्यनगर पोलीस स्टेशन हद्दीत घडली आहे. तरुणी आपल्या मैत्रिणीसोबत जात असताना आरोपीनं रस्त्यावर आडवत मला तुझ्यासोबत बोलायचं आहे, तू का बोलत नाही, म्हणून तिच्याकडे विचारणा केली. त्यानंतर आपल्याकडे असलेल्या चाकूने तिच्यावर हल्ला केला. जमावाने तत्काळ मध्यस्ती करत तरुणीला रुग्णालयात दाखल केलं आणि आरोपीला चोप देत भाग्यनगर पोलिसांना घटनेची माहिती देत पोलिसांचा ताब्यात दिलं. सध्या तरुणीची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन यांनी दिली आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
पीडित तरुणी एका महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे. सोमवारी दुपारी महाविद्यालय सुटल्यानंतर ती घरी परत जात होती. भाग्यनगर परिसरातील एका खासगी कोचिंग क्लासेससमोर आली असता, राहुल कॉलनी भागातील आरोपीनं तिला गाठून रस्त्यात अडवलं. "मला तुझ्याशी लग्न करायचं आहे, तू माझ्याशी बोल," असं म्हणत त्याने तिच्याशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. तरुणीने विरोध दर्शवताच डोक्यात सनक गेलेल्या आरोपीने आपल्या कंबरेला खोचलेला धारदार चाकू काढून तिच्यावर सपासप वार केले. हल्ल्याच्या तीव्रतेमुळे ही तरुणी जागेवरच रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळली.
नागरिकांनी आरोपीला पकडले, पोलिसांच्या हवाली केले - भररस्त्यात घडलेल्या या भयानक प्रकारामुळे परिसरात पळापळ आणि गोंधळ उडाला. हल्ला केल्यानंतर आरोपी तेथून पळून जाण्याच्या तयारीत होता. मात्र, प्रसंगावधान राखून प्रत्यक्षदर्शी नागरिकांनी त्याला जागीच पकडलं आणि चांगलाच चोप दिला. घटनेची माहिती मिळताच भाग्यनगर पोलीस ठाण्याचं पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झालं. पोलिसांनी आरोपीला नागरिकांच्या तावडीतून सोडवून ताब्यात घेतलं, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक संतोष तांबे यांनी दिली. आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे शहरातील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.