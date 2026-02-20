ETV Bharat / state

ऑल द बेस्ट! दहावीच्या परीक्षेला सुरुवात, सीसीटीव्हीची असणार नजर

दहावीची लेखी परीक्षा आजपासून राज्यभर सुरू होत असून, मुंबई विभागात सर्वाधिक विद्यार्थ्यांची नोंद झाली.

ssc exam
फाईल फोटो - परीक्षा देणारे विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 20, 2026 at 9:27 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत दहावीची लेखी परीक्षा आजपासून राज्यभर सुरू होत असून, मुंबई विभागात सर्वाधिक विद्यार्थ्यांची नोंद झाली आहे. या विभागातून एकूण ३ लाख ४९ हजार ८७३ विद्यार्थी परीक्षेला बसत आहेत. मुंबई विभागात मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांचा समावेश असून परीक्षा सुमारे १ हजाराच्या आसपास केंद्रांवर घेतली जात आहे.

विद्यार्थ्यांची विभागनिहाय माहिती : उपलब्ध माहितीनुसार, या विभागात मुलांची संख्या जास्त असून एकूण विद्यार्थ्यांपैकी मोठा वाटा मुलांचा आहे. मागील वर्षांच्या आकडेवारीनुसार सुमारे १.९ लाख मुले आणि १.७४ लाख मुली अशी विभागणी दिसते.

मुंबई विभागात मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांचा समावेश होतो.

जिल्हानिहाय आकडेवारी :

ठाणे जिल्हा - सुमारे १,२१,००० विद्यार्थी

विभागातील सर्वाधिक विद्यार्थ्यांची संख्या

  • पालघर जिल्हा - सुमारे ६५,००० विद्यार्थी
  • मुंबई पश्चिम उपनगर - सुमारे ६०,००० विद्यार्थी
  • मुंबई उत्तर/पूर्व भाग - सुमारे ४३,००० विद्यार्थी
  • रायगड जिल्हा - सुमारे ३५,००० विद्यार्थी
  • मुंबई दक्षिण विभाग - सुमारे २५,००० विद्यार्थी विभागातील सर्वात कमी नोंदणी

परीक्षेची तयारी आणि सुविधा : परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही निरीक्षण, भरारी पथके व नियंत्रण कक्ष यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्यभर २७१ भरारी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. विद्यार्थ्यांना ताणमुक्त वातावरण देण्यासाठी समुपदेशन हेल्पलाइनही उपलब्ध करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांनी पेपरच्या वेळेपूर्वी केंद्रावर पोहोचण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील एकूण चित्र : राज्यभर यावर्षी १६ लाखांहून अधिक विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेला बसत असून त्यात सर्वाधिक विद्यार्थ्यांचा वाटा मुंबई विभागाचा आहे. मुंबई विभागात यंदा दहावीच्या परीक्षेसाठी सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ३.५ लाख विद्यार्थी नोंदले गेले असून ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक उमेदवार आहेत. कडक सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही देखरेख आणि समुपदेशन सुविधा यामुळे परीक्षा सुरळीत पार पडण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

मुंबई विभागातील दहावी व बारावी परीक्षांसाठी यंदा मोठ्या प्रमाणावर सीसीटीव्ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. कॉपीमुक्त परीक्षा अभियानांतर्गत सर्व केंद्रांवर आणि वर्गांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मुंबई विभागात दहावी परीक्षेसाठी सीसीटीव्हीची आकडेवारी : मुंबई विभागात एकूण १,००४ दहावी परीक्षा केंद्रे आहेत. यापैकी सुरुवातीला १२७ केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही सुविधा नव्हती, तर बारावीच्या ६७० केंद्रांपैकी ५८ केंद्रांमध्ये देखील कॅमेरे नव्हते. पुढील काही दिवसांत बसवण्याचे काम वेगाने सुरू झाले आणि ही संख्या कमी होत फक्त ११ केंद्रांमध्येच सीसीटीव्ही नसल्याची नोंद झाली.

बीएमसी क्षेत्रातील शाळांमध्ये विशेष अडचण दिसून आली असून ५३२ वर्गखोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही नव्हते, त्यापैकी ४७८ वर्गखोल्या दहावी परीक्षेसाठी वापरल्या जाणार होत्या. नियमांनुसार परीक्षाकेंद्रांवर सुमारे १,०१० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची गरज असल्याचे शिक्षण अधिकारी संजय जावीर यांनी नमूद केले आहे.

