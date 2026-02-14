ETV Bharat / state

विधानसभा अध्यक्षांसोबत हाणामारी? संजय राऊतांकडून व्हिडिओ शेअर; राहुल नार्वेकरांनी सांगितलं नक्की काय घडलं?

संजय राऊत यांनी व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत राहुल नार्वेकर यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

Clashes with the Assembly Speaker? Sanjay Raut shares video; Rahul Narvekar tells what exactly happened?
विधानसभा अध्यक्षांसोबत हाणामारी? संजय राऊतांकडून व्हिडिओ शेअर; राहुल नार्वेकरांनी सांगितलं नक्की काय घडलं? (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 14, 2026 at 5:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि स्थानिक शेतकरी यांच्यात बाचाबाची झाल्याचं दिसत आहे. दरम्यान, या व्हिडिओमुळं राजकीय वातावरण तापलं आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी हा व्हिडिओ शेअर केला असून विधानसभा अध्यक्षांसोबत ही हाणामारी कुठे आणि का झाली? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

संजय राऊत काय म्हणाले? : संजय राऊत यांनी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत राहुल नार्वेकर यांच्यावर निशाणा साधला आहे. संजय राऊत यांनी व्हिडिओ शेअर करत पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "विधानसभा अध्यक्षांसोबत ही हाणामारी कोठे आणि का झाली? राहुल नार्वेकर यांनी पळ काढला आहे! तुम्ही सांगताय की मी सांगू?." विशेष म्हणजे, संजय राऊत यांनी या ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान कार्यालयाला देखील टॅग केलं आहे.

विरोधामुळे नार्वेकरांना पळ काढावा - सपकाळ : हाच व्हिडिओ काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही केला आहे. तसंच त्यांनी अलिबाग तालुक्यातील म्हात्रोळी गावामध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता राहुल नार्वेकर हे दादागिरी करून शेतीमध्ये मोजणी करण्याचं काम करत होते, असा दावा केला. हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, "अलिबाग तालुक्यातील म्हात्रोळी गावामध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे दादागिरी करून शेतीमध्ये मोजणी करण्याचे काम करत होते. स्थानिक शेतकऱ्यांनी केलेल्या विरोधामुळे नार्वेकर यांना अक्षरशः पळ काढावा लागला."

राहुल नार्वेकरांनी दिलं स्पष्टीकरण : दरम्यान, व्हिडिओतील घटना शुक्रवारी (13 फेब्रुवारी) घडली आहे. अलिबाग तालुक्यातील सारळ ग्रामपंचायत हद्दीतील म्हात्रोळी गावात ही घटना घडली. तर या सर्व प्रकरणावर स्वतः विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी "ईटीव्ही भारत"ला प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी म्हटलं की, "मी तिथून जात होतो. तिथं दोन शेतकऱ्यांमध्ये आपापसातली भांडणं होती. जमिनीच्या मोजणीसंदर्भात भांडणं सुरू होती. ते आपापसात भांडत असताना मी फक्त तुम्ही भांडू नका. काय असेल ते शांततेत सोडवा, असं म्हटलं. आणि मी माझ्या मार्गाने निघून गेलो. हे त्या व्हिडिओत देखील स्पष्ट दिसतंय. पण, याचा विनाकारण विपर्यास केला जातोय. याचा माझ्याशी काही संबंध नाही."

हेही वाचा :

  1. पुनर्विवाहातून उमललेलं नातं, वंदना आणि दीपक हाडोळे यांच्या प्रेमाची प्रेरणादायी गोष्ट
  2. विज्ञान मानेनं स्मृती आणि पलाशच्या वैयक्तिक आयुष्यात नाक खुपसू नये; हायकोर्टाची सूचना
  3. व्हॅलेंटाईन्स-डे विशेष: नागपूरचं दंतचिकित्सक दाम्पत्य, प्रेम, सेवा आणि समर्पण यांचा सुंदर संगम

TAGGED:

मुंबई
संजय राऊत
राहुल नार्वेकर
व्हायरल व्हिडिओ
RAHUL NARVEKAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.