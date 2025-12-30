ETV Bharat / state

भाजपाचे एबी फॉर्म वेळेत न पोहचल्याने संताप; निवडणूक अधिकारी कार्यालयाबाहेर राडा, भाजपा नेत्यांना पिटाळून लावलं

राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी सोलापूरमध्ये निवडणूक अधिकारी कार्यालयाबाहेर राडा झाला.

सोलापूर : सोलापूर महापालिकेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी गोंधळ उडाला. महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची मुदत संपली आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दुपारी 3 वाजता दार बंद केलं. भाजपाच्या उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्यासाठी भाजपा आमदार सचिन कल्याणशेट्टी आणि भाजपा शहर अध्यक्ष रोहिणी तडवळकर हे दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास निवडणूक अर्ज भरण्याचा ठिकाणी दाखल झाले. त्यावेळी दुपारी तीन वाजता निवडणूक अधिकाऱ्यानी दार बंद केलं. भाजपा आमदार सचिन कल्याणशेट्टी आणि शहर अध्यक्ष रोहिणी तडवळकर हे निवडणूक अधिकारी कार्यालयात जाताना त्यांना इतर पक्षातील नेत्यांनी अडवलं, असा त्यांचा आरोप आहे.

सचिन कल्याणशेट्टी यांना अडवलं : शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते अमोल शिंदे, काँग्रेस शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे, शिवसेना - उबाठा पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अजय दासरी यांनी भाजपा आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांना अडवलं. वेळ संपलेली आहे, दार बंद केलं आहे, असं सांगत जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. यामुळं निवडणूक अधिकारी कार्यालयाबाहेर मोठा राडा झाला होता.

प्रतिक्रिया देताना आमदार सचिन कल्याणशेट्टी (ETV Bharat Reporter)

विरोधकांनी घातला गोंधळ : भाजपा आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी सांगितलं, "आम्ही फक्त उमेदवारी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांची पोच घेण्यासाठी आलो होतो. आमच्या सर्व उमेदवारांना आम्ही वेळेत एबी फॉर्म दिला आहे. विरोधकांनी उगीच गोंधळ घातला. आमच्या सर्व उमेदवारांनी वेळेत उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत."

"निवडणूक अधिकारी सक्षम अधिकारी असतात. जो गोंधळ झाला त्यामुळे मला साईटवर (गोंधळ झालेलं ठिकाण) जाता आलं नाही. निवडणूक अधिकारी हा अंतिम अधिकारी आहे. मलाही आत जाता आलं नाही. जी काही तक्रार येईल त्याबाबत तपास करून माहिती देऊ, अधिकारी अर्जाची छाननी करतील आणि माहिती देतील." - डॉ. सचिन ओंबासे , निवडणूक अधिकारी, सोलापूर

निवडणूक अधिकारी कार्यालयाबाहेर ठिय्या : निवडणूक अधिकारी कार्यालयाबाहेर सर्व पक्षाचे नेते एकत्रित येऊन भाजपा आमदार सचिन कल्याणशेट्टी आणि भाजपा शहर अध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांचा कडाडून विरोध केला. शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे, काँग्रेस शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे, शिवसेना - उबाठा पक्षाचे अजय दासरी, मनसे नेते प्रशांत इंगळे, मनीष काळजे आदी पदाधिकाऱ्यानी निवडणूक अधिकारी कार्यालयाबाहेर ठिय्या मांडून भाजपा आमदार सचिन कल्याणशेट्टी आणि शहर अध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांना पिटाळून लावलं.



