जालना महापालिका निवडणूक 2026 : दोन गटात तुफान राडा, लाठ्या काठ्यांनी मारहाणीत 10 ते 15 नागरिक जखमी
जालना महापालिका निवडणूक निकालानंतर जालन्यात दोन गटात तुफान राडा झाला. यावेळी लाठ्या काठ्यांनी मारहाण करण्यात आल्यानं तब्बल 10 ते 15 नागरिक जखमी झाले.
Published : January 17, 2026 at 10:31 AM IST
जालना : महापालिका निवडणूक 2026 निकालानंतर दोन गटात लाठ्या-काठ्यांनी जबर मारहाण करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे सय्यद रहीम आणि शिवसेनेचे शेख जावेद यांच्या समर्थकांमध्ये हा राडा झाला आहे. प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये ही घटना घडली आहे. या मारहाणीत 10 ते 15 जण जखमी झाले आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. यावेळी झालेल्या हाणामारीत चार ते पाच जणांचं डोकं फुटलं असून एक दोन जणांच्या हातावर शस्त्रांनी वार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे दोन्हीही गटातील 10 ते 15 जण जखमी झाले. जखमींवर सध्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. दरम्यान या हाणामारी दरम्यान दगडफेक देखील करण्यात आली. मात्र पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यानं परिस्थिती नियंत्रणात आली, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक साबळे यांनी दिली.
सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात . . .