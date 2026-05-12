ETV Bharat / state

जालना महानगरपालिकेच्या सत्ताधारी भाजपा पक्षातच्या दोन गटात हाणामारी; वाद थेट पोलिसात!

जालना महानगरपालिकेत विकासकामांवरून सत्ताधारी भाजपाच्या दोन गटात जोरदार हाणामारी झाल्याची घटना घडली आहे. हे प्रकरण आता पोलिसात पोहोचल्यानं राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Clash Between Two Groups
सत्ताधारी भाजपपक्षातच्या दोन गटात हाणामारी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 12, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जालना : जालना महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपामध्ये मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग झाले होते. काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी आपल्या समर्थकांसह भाजपामध्ये प्रवेश केला. जालना महापालिकेत पहिल्यांदाच भाजपाची सत्ता आली. मात्र, आता महापालिकेत भाजपाचे दोन गट पडल्याची चर्चा आहे. दोन्ही गटातील नगरसेवक आमनेसामने आल्यानं मारहाणीचं प्रकरण थेट पोलिसात पोहोचलं आहे.


काय आहे प्रकरण? : यंदाच्या निवडणुकीत जालना महापालिकेत भाजपाला मोठं यश मिळालं. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच भाजपानं तब्बल 42 जागा जिंकत एकहाती सत्ता स्थापन केली. काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस नगरसेवकांचा मोठा गट भाजपामध्ये आणल्यानं पक्षाला हे यश मिळाल्याचं सांगितलं जातंय. मात्र, आता याच महापालिकेत भाजपामध्ये दोन गट पडल्याची चर्चा रंगलीय. एकीकडं जुना दानवे गट, तर दुसरीकडं कैलास गोरंट्याल यांच्यासोबत भाजपामध्ये प्रवेश केलेल्या नगरसेवकांचा नवा गट असा संघर्ष उभा राहिला आहे. या दोन गटामध्ये महापालिकेतच राडा झाल्याचं बोललं जात आहे.

प्रतिक्रिया देताना अर्जुन खोतकर (ETV Bharat Reporter)

जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप : भाजपाचे स्थायी समिती सभापती अशोक पांगारकर यांनी गोरंट्याल समर्थक नगरसेवक महावीर ढक्का यांच्या प्रभागातील विकासकामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चेसाठी घेतले नाहीत, असा आरोप करण्यात आला. याच कारणावरून झालेल्या वादात पांगारकर यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांच्या समर्थकांकडून करण्यात आला. "आम्ही कोणतीही शस्त्रे महापालिकेत आणली नव्हती. उलट पांगारकर यांच्या मुलाच्या हातात शस्त्रे होती,” असा त्यांनी दावा केलाय. या प्रकरणानंतर स्थायी समिती सभापती अशोक पांगारकर यांच्या मुलानं कदीम जालना पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी गुन्हे नोंदवून तपास सुरू केलाय.


“महापालिकेत शस्त्रे येतातच कशी?” : दरम्यान, शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत भाजपामधील अंतर्गत वादाला हवा दिली आहे. “महापालिकेत शस्त्रे येतातच कशी?” असा सवाल उपस्थित करत, महापालिकेत शस्त्रे आणणाऱ्या नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे सुमोटो प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडं केली आहे. तसेच “महापालिकेत गुंड निवडून गेल्यानं अशी परिस्थिती निर्माण झाली,” असा टोला लगावत त्यांनी निशाणा साधला.




भाजपा विरुद्ध भाजपा संघर्ष : सध्या जालना महापालिकेत विकासकामे आणि अंतर्गत कलहावरून भाजपा विरुद्ध भाजपा असा संघर्ष उफाळून आलाय. जुना आणि नवा गट यांच्यातील वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळं भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी जालना महापालिकेतील राजकारणात लक्ष घालून दोन्ही गटांतील वाद मिटवावा, अशी मागणी कार्यकर्त्यांमधून होत आहे.



हेही वाचा -

  1. अमरावतीत जुन्या वादातून दोन गटात सशस्त्र हल्ला; चौघे गंभीर जखमी
  2. Clash Between Two Groups : हळदी सभारंभात नाचताना धक्का लागल्याने दोन गटात राडा, चार जण गंभीर जखमी
  3. Jalgaon Crime News: जळगावमध्ये पुतळ्याच्या तोडफोडीवरून दोन गटात हाणामारी; १२ जणांना घेतले ताब्यात

TAGGED:

जालना महानगरपालिका
दोन गटात हाणामारी
CLASH BETWEEN TWO GROUPS
JALNA MUNICIPAL CORPORATION
CLASH BETWEEN TWO GROUPS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.