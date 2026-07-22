भररस्त्यात वळूंची भीषण झुंज, भुसावळच्या जामनेर रोडवर पाऊण तास वाहतूक ठप्प
वळू (बैल) कधीही वाहनांवर किंवा नागरिकांवर धावून जाऊ शकतात, या भीतीनं अनेक वाहनचालकांनी आपली वाहनं जागेवरच थांबवली.
Published : July 22, 2026 at 7:07 PM IST
जळगाव - भुसावळ शहरातील मोकाट गुरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, भररस्त्यात दोन वळू बैलांमध्ये रंगलेल्या थरारक झुंजीमुळे जामनेर रोडवर तब्बल पाऊण तास वाहतूक ठप्प झाली होती. नाहाटा महाविद्यालयाजवळील दीनदयालनगर मुख्य रस्त्यावर घडलेल्या या प्रकारामुळे वाहनचालक, पादचारी आणि परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. या झुंजीचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून शहरात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन मोकाट वळू अचानक समोरासमोर आले आणि क्षणातच शिंगांना शिंगे भिडवत त्यांच्यात जोरदार झुंज सुरू झाली. दोन्ही बैल इतके आक्रमक झाले होते की, त्यांच्या धडका दूरवर ऐकू येत होत्या. हे बैल कधीही वाहनांवर किंवा नागरिकांवर धावून जाऊ शकतात, या भीतीनं अनेक वाहनचालकांनी आपली वाहनं जागेवरच थांबवली. परिणामी जामनेर रोडवर दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आणि वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली.
घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी प्रसंगावधान राखत बैलांना वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी पाण्याचा जोरदार फवारा मारला, तर काहींनी काठ्यांच्या सहाय्याने त्यांना हुसकावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोन्ही बैल झुंजीत इतके गुंतले होते की, कोणताही प्रयत्न यशस्वी ठरला नाही. त्यामुळे नागरिक सुरक्षित अंतरावर उभे राहून ही झुंज पाहत होते.
जवळपास पाऊण तास सुरू असलेल्या या थरारक झुंजीनंतर अखेर एक बैल तेथून पळून गेला आणि त्यानंतर दुसरा बैलही निघून गेल्याने वाहतूक हळूहळू पूर्ववत सुरू झाली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा मोठी दुर्घटना घडली नाही. मात्र, थोडीशीही चूक झाली असती तर मोठा अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती.
या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ काही नागरिकांनी मोबाईलमध्ये कैद केला असून तो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. भररस्त्यात बैलांची सुरू असलेली झुंज आणि थांबलेली वाहतूक पाहून अनेकांनी भुसावळमधील मोकाट गुरांच्या प्रश्नावर संताप व्यक्त केला आहे.
भुसावळ शहरातील मुख्य रस्ते, चौक, बाजारपेठा आणि शैक्षणिक परिसरात मोकाट गुरांचा वाढता वावर दिवसेंदिवस गंभीर समस्या बनत आहे. यापूर्वीही मोकाट गुरांमुळे वाहतूक कोंडी, अपघात आणि नागरिक जखमी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, तरीही या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.
नाहाटा महाविद्यालय परिसरात घडलेल्या या घटनेनंतर महापालिका व संबंधित प्रशासनाने मोकाट गुरांचा तातडीने बंदोबस्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, अन्यथा भविष्यात एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.