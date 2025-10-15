एसटी बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत राडा; सदावर्ते आणि शिवसेनेचे संचालक भिडले
नागपाडा पोलीस ठाण्यात दोन्ही बाजूंनी तक्रारी दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
Published : October 15, 2025 at 6:17 PM IST
मुंबई : मुंबई सेंट्रल येथील एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत बुधवारी (15 ऑक्टोबर) तुफान राडा झाला. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांचं पॅनल आणि शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ यांच्या पॅनलमधील संचालकांमध्ये भ्रष्टाचार आणि अश्लील वर्तनाच्या आरोपांवरून वाद उसळला. हा वाद हिंसक झाला, ज्यात बाटली फेकली गेली, मारहाण झाली आणि शिवीगाळ करण्यात आली. यात पाच ते सहा जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. नागपाडा पोलीस ठाण्यात दोन्ही बाजूंनी तक्रारी दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
नेमकं काय घडलं? : एसटी बँकेच्या मुख्यालयात बुधवारी आयोजित बैठकीत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली. अडसूळ गटानं सदावर्ते गटावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, तर सदावर्ते गटानं अडसूळ गटातील संचालकांवर महिला कर्मचाऱ्यांशी अश्लील वर्तनाचा आरोप करत बाटली फेकली. यानंतर दोन्ही गटांमध्ये हाणामारी, कपडे फाडणे आणि शिवीगाळ झाली. काहींनी याचं व्हिडिओ चित्रिकरण करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्यावर बाटली फेकण्यात आली. या राड्यानंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्या नागपाडा पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दोन्ही गटांनी परस्परविरोधी तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
हाणामारीनंतर प्रसिद्धी पत्रक : हाणामारीनंतर अडसूळ गटानं जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे की, "एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँक ही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीच्या पैशावर चालणारी आशिया खंडातील सर्वात मोठी सहकारी बँक होती. मात्र, भ्रष्टाचारामुळं ती बदनाम होत आहे. आजच्या बैठकीत आम्ही सदावर्ते गटाचा भ्रष्टाचार उघड केला, त्यामुळं त्यांनी बाहेरून गुंड बोलावून हल्ला केला. या घटनेचा आम्ही निषेध करतो." तर दुसरीकडे सदावर्ते गटातील संचालकांनी याविषयी प्रतिक्रिया देणं टाळलं. तसंच स्वतः अॅड. गुणरत्न सदावर्ते याविषयी भाष्य करतील, असं त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
हल्ला पूर्वनियोजित - संदीप शिंदे : या राड्याविषयी प्रतिक्रिया देताना एसटी कामगार सेनेचे नेते संदीप शिंदे म्हणाले, "वाहतूक भवन हे एसटी कर्मचाऱ्यांचं श्रद्धास्थान आहे. 75 वर्षांपेक्षा जास्त काळाचा इतिहास असलेल्या या सभागृहात सदावर्तेंच्या गँगनं केलेला हा हल्ला पूर्वनियोजित होता. बाहेरून माणसं, महिला आणल्या गेल्या. 30 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार अडसूळ गटातील संचालकांनी उघडकीस आणला. याचा जाब संचालक मंडळाच्या बैठकीत विचारण्यात आला. सदावर्तेचं पितळ उघडं पडू नये, म्हणून हे सगळं घडवून आणण्यात आलं. या हल्ल्याचा मी तमाम एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं निषेध व्यक्त करतो," असं ते म्हणाले.
हेही वाचा :
- महाराष्ट्रातून सुरुवात; छत्तीसगड, तेलंगाणामधून नक्षलवादाचं लवकरच मोडणार कंबरडं: भूपतीच्या आत्मसमर्पण कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीसांना विश्वास
- ऑक्टोबर हिटच्या पार्श्वभूमीवर संसर्गजन्य आजारांमध्ये अनपेक्षित घट; राजावाडी रुग्णालयाचा अहवाल काय सांगतो?
- कोल्हापूरच्या गंगावेश परिसरात ओमनीचा भीषण अपघात; एक महिला ठार, तर दोन गंभीर जखमी