दुष्काळात शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत; भाजपा नेते कैलास गोरंट्याल यांच्यावर पैशांची उधळण, स्पष्टीकरणही दिलं
जालना शहरातील मंम्मादेवी मंदिर परिसरात नवरात्रीनिमित्त धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला माजी आमदार आणि भाजपा नेते कैलास गोरंट्याल उपस्थित होते.
Published : October 14, 2026 at 8:13 PM IST
जालना : एकीकडे जालना जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करत असून, पावसाअभावी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीमुळे आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा परिस्थितीत दुसरीकडे भाजपाचे नेते आणि जालन्याचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांच्यावर पैशांची उधळण करण्यात आल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. नवरात्रीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या प्रसिद्ध गायक लखबीरसिंग लख्खा यांच्या कार्यक्रमात हा प्रकार घडला. गोरंट्याल यांच्यावर त्यांचे समर्थक आणि नगरसेवक महावीर ढक्का यांनी पैसे उधळल्याची माहिती आहे. या घटनेची जालना शहरात चर्चा सुरू झाली आहे.
नवरात्रीच्या कार्यक्रमात पैशांची उधळण :
जालना शहरातील मंम्मादेवी मंदिर परिसरात नवरात्रीनिमित्त धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला माजी आमदार आणि भाजपा नेते कैलास गोरंट्याल उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान नगरसेवक महावीर ढक्का यांनी गोरंट्याल यांच्यावर पैसे उधळल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर या प्रकाराची चर्चा सुरू झाली.
जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळामुळे अडचणीत असताना नेत्यांवर अशा प्रकारे पैशांची उधळण होत असल्यानं या घटनेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शेतकरी पिकांच्या नुकसानीची भरपाई आणि आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना हा प्रकार घडल्याने त्याची विशेष चर्चा होत आहे.
कैलास गोरंट्याल यांची भूमिका :
या प्रकरणावर कैलास गोरंट्याल यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. हिंदू धर्मात शुभप्रसंगी शगुन देण्याची परंपरा आहे. आपल्यावर उधळण्यात आलेले पैसे हे शगुनाचे होते, असा दावा गोरंट्याल यांनी केला आहे. त्यामुळे नवरात्रीच्या कार्यक्रमातील पैशांच्या उधळणीवरून सुरू झालेल्या चर्चेला आता त्यांच्या स्पष्टीकरणामुळे नवं वळण मिळालं आहे.
‘पैसे शगुनाचे होते’, गोरंट्याल यांचा खुलासा
या प्रकरणावर कैलास गोरंट्याल यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कार्यक्रमात नृत्य करताना पैसे उधळल्याचा व्हिडिओ दाखवला जात असल्याचं सांगत त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं. हिंदू धर्मात शुभप्रसंगी शगुन देण्याची परंपरा आहे. त्यानुसार शगुनासाठी असलेले पाच ते दहा हजार रुपये उधळण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला.
आपण जाणूनबुजून दुष्काळाची थट्टा केलेली नाही, असेही गोरंटयाल यांनी स्पष्ट केलं. त्यांच्या या खुलाशानंतरही जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेची चर्चा सुरू आहे.