अजित पवारांनी सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यावर जलसिंचन विभागाच्या तत्कालीन मुख्य अभियंत्याचा खळबळजनक दावा

अजित पवार, विजय पांढरे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 14, 2026 at 8:24 PM IST

Updated : January 14, 2026 at 8:57 PM IST

बुलढाणा : राज्याचे जलसिंचन विभागाचे तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी अजित पवार यांच्या सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातील अलीकडील वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. हे वक्तव्य विशेषतः पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकीच्या संदर्भात आले असून, त्यात अजित पवार यांनी भ्रष्टाचार मान्य केल्याचे आणि अधिकारी, कंत्राटदार व नेत्यांच्या मिलीभगतीचे आरोप केले आहेत. यावर, विजय पांढरे यांनी हे सर्व "खोटं नाटक" असल्याचं सांगितलं. तसंच निवडणुका संपल्यानंतर सर्व नेते एकमेकांची गळाभेट घेणार असल्याचा दावा विजय पांढरे यांनी केला.

सर्व राजकीय नाटक : विजय पांढरे यांच्या म्हणण्यानुसार, अजित पवार यांनी भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य केलं आहे. अजित पवारांनी सांगितलं की, "कृष्णा खोऱ्यातील प्रकल्पांसाठी वाटेल तसे इस्टिमेट (अंदाजे खर्च) वाढवले गेले. थातूरमातूर पद्धतीनं इस्टिमेट तयार करून मान्यता देण्यात आली. यात अधिकारी, कंत्राटदार आणि नेते यांची संपूर्ण मिलीभगत होती. भ्रष्टाचाराची टक्केवारी 1 टक्क्यापासून 15 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती." पण विजय पांढरे यांनी हे सर्व राजकीय नाटक असल्याचं ठामपणे सांगितलं.

जलसिंचन विभागाच्या तत्कालीन मुख्य अभियंतांचा खळबळजनक दावा (ETV Bharat Reporter)

फडणवीसांनी दिली क्लीन चिट : विजय पांढरे यांनी सांगितलं की, "हा मुद्दा फक्त पिंपरी-चिंचवडच्या निवडणुकीसाठी उपस्थित करण्यात आला आहे. अजित पवार भाजपाला सांगत आहेत की, मी एकटाच भ्रष्टाचारी नाही, तुम्हीही आहात. राष्ट्रवादी आणि भाजपा दोघेही भ्रष्टाचारी आहेत. निवडणुका झाल्या की, हे सर्व एकमेकांच्या गळ्यात हात घालून दिसतील. हे पूर्णपणे खोटं नाटक आहे. मी दिलेल्या तीन पत्रांची आणि चौकशी झाली तरी सर्व भ्रष्टाचार बाहेर येतील. मात्र हे सरकारला करायचं नाही. यामध्ये सर्व जण सहभागी आहेत.चितळेंच्या अहवालाची पूर्णपणे चौकशी न करता देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना क्लीन चिट दिलेली आहे."

सगळेच एकत्र चोर आहेत : याचबरोबर, "देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांचे पाप लपवलं आणि केंद्रातील मोदी सरकारनं त्याला पाठिंबा दिला," असा गंभीर आरोप देखील विजय पांढरे यांनी केला आहे. तसंच, अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्याचे खरे सूत्रधार होते. योग्य चौकशी झाली असती तर अजित पवार तुरुंगात गेले असते," असंही विजय पांढरे यांनी सांगितलं. पुढं विजय पांढरे यांनी सिंचन घोटाळ्यापेक्षा दहापट मोठा घोटाळा महामार्गांमध्ये झाल्याचा दावा केला. "राज्य सरकार भ्रष्टाचारी आहे आणि केंद्र सरकार भ्रष्टाचाराला पाठिंबा देत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात फारसा फरक नाही, सगळेच एकत्र चोर आहेत," अशी तीव्र टिप्पणी देखील विजय पांढरे यांनी केली.


