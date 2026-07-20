दिल्लीतील आंदोलनानंतर अभिजीत दिपके यांच्या घराबाहेर पोलीस बंदोबस्त; 'मुलगा सुखरूप घरी यावा', आईची भावना
दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगरातील वाळूज येथील अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
Published : July 20, 2026 at 7:43 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर काही वेळातच सोडून दिलं. या घटनेनंतर देशभरात विविध ठिकाणी आंदोलनं सुरू झाली आहेत. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणावर कोणतीही राजकीय प्रतिक्रिया देण्यास अभिजीत यांच्या आई अनिता दिपके यांनी नकार दिला. त्या म्हणाल्या, "मला कोणत्याही परिस्थितीवर भाष्य करायचं नाही. माझा मुलगा सुखरूप घरी परत यावा, एवढीच माझी इच्छा आहे."
दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगरातील वाळूज येथील अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सध्या तेथील परिस्थिती नेमकी कशी आहे? कुटुंबीयांची काय भूमिका आहे, याचा आढावा घेतला आहे आमचे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांनी.
'सध्या मोबाईल हातात घेतला तरी भीती वाटते' : अनिता दिपके यांनी सांगितलं की, अभिजीतने आंदोलनात सहभागी व्हावं, हे आम्हाला पसंत नव्हतं. "आम्ही नोकरदार कुटुंबातील आहोत. राजकारण हा आमचा पिंड नाही. सध्या मोबाईल हातात घेतला तरी भीती वाटते," अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, वाळूज येथील दिपकेंच्या निवासस्थानाबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दिवसा 6 आणि रात्री 6 पोलीस कर्मचारी सुरक्षेसाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत. तसेच पोलीस उपायुक्त दररोज परिस्थितीचा आढावा घेत असून, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून परिसरावर सातत्याने नजर ठेवण्यात येत आहे.
मुलगा सुखरूप परत यावा, हीच इच्छा' : दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी झालेल्या अभिजीत दिपके यांच्याबाबत कुटुंबीयांमध्ये मोठी चिंता असल्याची भावना त्यांच्या आई अनिता दिपकेंनी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितलं की, अभिजीतने राजकारणात पडू नये, अशी कुटुंबाची सुरुवातीपासून इच्छा होती.
सोनम वांगचूक यांना ताब्यात घेतल्यानंतर अभिजीतनं उपोषण सुरू केलं होतं. त्यावेळी त्यांना भेटण्यासाठी दिल्लीला जाण्याचा विचार केला होता. मात्र, अभिजीतच्या वडिलांचा रक्तदाब वाढल्यानं आणि स्वतःला मधुमेहाचा त्रास असल्यानं दिल्लीला जाणे शक्य झालं नाही, असं अनिता दिपकेंनी सांगितलं.
त्या म्हणाल्या, "आज अनेक लोक घरी येऊन मुलाचे कौतुक करतात. मात्र, आम्हाला त्याचं कौतुक वाटत नाही. त्याच्या जीविताचीच जास्त काळजी वाटते. आजच्या काळात सरकारविरोधात आवाज उठवणं सोपं राहिलेलं नाही. छोट्या-छोट्या कारणांवरही हिंसाचाराच्या घटना घडतात. त्यामुळे त्याच्या सुरक्षिततेची सतत चिंता वाटत राहते. त्यानं चांगली नोकरी करावी, अशी आमची इच्छा होती. आता तो सुखरूप घरी परत यावा, एवढीच अपेक्षा आहे," असे त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
धमक्यांनंतर दिपकेंच्या घराबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त : सरकारविरोधी भूमिका घेत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्यानंतर अभिजीत दिपकेंना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यानंतर त्यांच्या वाळूज येथील निवासस्थानी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
अभिजीत दिपके सध्या घरी नसले तरी त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी दिवसा सहा आणि रात्री सहा पोलीस कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. तसेच पोलीस अधिकारी दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करत आहेत. घराच्या चारही बाजूंना सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसविण्यात आले आहेत.
"काही महिन्यांपूर्वी आम्ही निर्भयपणे वावरत होतो. मात्र, आता घराबाहेर पडण्याचीही भीती वाटते. गेल्या दोन महिन्यांपासून आम्ही जवळपास घराबाहेर पडलेलो नाही," अशी भावना अनिता दिपके यांनी व्यक्त केली.
छत्रपती संभाजीनगरात दिवसभर आंदोलनं : दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ सोमवारी शहरातील विविध भागांत आंदोलनं करण्यात आली. शहागंज येथील गांधी पुतळा आणि क्रांती चौक परिसरात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, वकील आणि विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
सायंकाळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला. यावेळी केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.