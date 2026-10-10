पुण्यात विद्यार्थ्यांचा एल्गार, ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी जोरदार आंदोलन
पुण्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी लाल महाल येथे झालेल्या आंदोलनानंतर पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेऊन लष्कर पोलीस ठाण्यात नेले.
Published : October 10, 2026 at 8:19 PM IST
पुणे : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशभरात आंदोलनाचा भडका उडाला आहे. दिल्लीत 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या (CJP) आंदोलकांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर, त्याचे तीव्र पडसाद पुण्यात उमटले आहेत. पुण्यातील ऐतिहासिक लाल महाल परिसरात आज निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात जोरदार निदर्शनं करण्यात आली. यानंतर पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेऊन लष्कर पोलीस स्टेशन येथे नेलं.
पोलीस ठाण्याच्या आत आणि बाहेर आंदोलनाचा थरार
लाल महाल येथून ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचं लष्कर पोलीस ठाण्याच्या आवारातच आंदोलन सुरू झालं आहे. दुसरीकडे, या कारवाईची माहिती मिळताच शेकडो तरुण आणि समर्थकांनी लष्कर पोलीस ठाण्याबाहेर जमा होत पोलिसांच्या भूमिकेविरोधात तीव्र घोषणाबाजी सुरू केली आहे. यामुळे पोलीस ठाण्याच्या आत आणि बाहेर, अशा दोन्ही ठिकाणी प्रचंड तणावाचं वातावरण निर्माण झाले आहे.
मध्य प्रदेशातून सुटलेल्या मुली पुण्यात पुन्हा पोलिसांच्या ताब्यात
या संपूर्ण प्रकरणाला आता नाट्यमय वळण मिळालं आहे. काल दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी पुणे येथून जाणाऱ्या काही विद्यार्थिनींना मध्य प्रदेश पोलिसांनी वाटेतच ताब्यात केलं होतं. या बेकायदेशीर कारवाईविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोर्टानं कडक भूमिका घेत, मध्य प्रदेश पोलिसांनी या मुलींना स्वतःच्या खर्चानं त्यांच्या इच्छित स्थळी सुरक्षित सोडावं, असा आदेश दिला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्य प्रदेश पोलीस या मुलींना घेऊन पुण्यात येत होते. मात्र, त्या पुण्यात पोहोचताच 'खराडी पोलिसांनी' या मुलींना पुन्हा ताब्यात घेतलं असून, सध्या त्यांना खराडी पोलीस स्टेशनमध्ये बसवून ठेवण्यात आलं आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतरही पुण्यात झालेल्या या पुनर्रवाईमुळे विद्यार्थ्यांमधील संताप अधिकच वाढला आहे.
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