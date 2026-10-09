रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! दिल्लीतील आंदोलनामुळे मुंबईहून जाणाऱ्या 'या' रेल्वे गाड्या रद्द, प्रवासापूर्वी नक्की वाचा
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या CJP आंदोलनामुळे रेल्वे प्रशासनानं सुरक्षा व्यवस्था म्हणून रेल्वे गाड्या रद्द केल्या आहेत.
Published : October 9, 2026 at 8:08 PM IST
मुंबई : उद्या 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे अपेक्षित असलेल्या प्रचंड गर्दी आणि नियोजित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनानं मोठा निर्णय घेतला आहे. सुरक्षेची खबरदारी आणि नवी दिल्ली तसेच हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानक परिसरातील संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन रेल्वे बोर्डाच्या आदेशानुसार अनेक मेल-एक्स्प्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पश्चिम रेल्वेच्या 5 महत्त्वाच्या गाड्यांचा समावेश असून, 2 प्रमुख गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे.
आज सुटणाऱ्या गाड्यांवर परिणाम
रेल्वे प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, आज (9 ऑक्टोबर) दुपारी 2 वाजेपासून सुटणाऱ्या आणि उद्या 10 ऑक्टोबर रोजी पहाटे ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत दिल्लीत पोहोचणाऱ्या देशभरातील अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. मुंबईहून सुटणारी मध्य रेल्वेची 22221 सीएसएमटी-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस देखील आज धावणार नाही.
रद्द झालेल्या गाड्यांची यादी (9 ऑक्टोबर रोजी सुटणाऱ्या)
पश्चिम रेल्वेनं दिलेल्या माहितीनुसार, खालील 5 गाड्या पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत:
- गाडी क्र. 20155 – दादर ते नवी दिल्ली
- गाडी क्र. 09309 – इंदूर ते हजरत निजामुद्दीन
- गाडी क्र. 12415 – इंदूर ते नवी दिल्ली
- गाडी क्र. 12247 – वांद्रे टर्मिनस ते हजरत निजामुद्दीन
- गाडी क्र. 12957– साबरमती ते नवी दिल्ली
2 गाड्या 5 तास उशिरानं धावणार
मुंबईहून दिल्लीला जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी म्हणजे, मुंबई सेंट्रलवरून सुटणाऱ्या 2 प्रमुख राजधानी गाड्या आज त्यांच्या नियोजित वेळेपेक्षा 5 तास उशिरानं सोडण्यात येणार आहेत:
- गाडी क्र. 12951 (मुंबई सेंट्रल ते नवी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस) – 5 तास उशिरानं.
- गाडी क्र. 12953 (मुंबई सेंट्रल ते हजरत निजामुद्दीन ऑगस्ट क्रांती एक्सप्रेस) – 5 तास उशिरानं.
प्रवाशांना रेल्वे प्रशासनाचं आवाहन
ऐनवेळी प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना प्रवासाचे योग्य नियोजन करण्याचं आवाहन केलं आहे. प्रवाशांनी रेल्वे स्थानकावर जाण्यापूर्वी 139 या रेल्वे हेल्पलाईन क्रमांकावर किंवा अधिकृत रेल्वे ॲपवर गाड्यांची सद्यस्थिती तपासूनच घरून बाहेर पडावं, अशी सूचना रेल्वेकडून करण्यात आली आहे.
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