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ग्रामीण भागातील शाळा सुधारा, अभिजित दिपकेचं आवाहन : सुरू करणार 'स्कूल ठिक करो अभियान'

कॉक्रोच जनता पार्टीचा प्रमुख अभिजित दिपके यानं स्वातंत्र्य दिनापासून 'स्कूल ठिक करो' अभियान सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

Abhijeet Dipake On School Thik Karo Campaign
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2026 at 4:26 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : कॉक्रोच जनता पार्टीचा प्रमुख अभिजीत दिपके यानं ग्रामीण भागातील दुरवस्था समोर आणणार असल्याचं जाहीर केलं. शिवाय सर्वसामान्यांनी अभियानात सहभाग घेण्याचं आवाहन त्यानं केलं होतं. एकाच दिवसात त्याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अभिजित दिपके यानं त्यांच्या पार्टीच्या समाजमाध्यम पेजवर त्याबाबत खुलासा करत दोन व्हिडिओ जारी केले आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यात किती अडचणी आहेत, त्याबाबत माहिती देऊन उपाय योजना करण्याची विनंती करत आहेत. या प्रतिसादानंतर अभिजीत दिपके यानं ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेत सुधार करण्याची विनंती समाज माध्यमांच्या मार्फत केली आहे.

दोन व्हिडिओ करण्यात आले प्रसारित : कॉक्रोच जनता पार्टीनं देशातील शिक्षण व्यवस्थेवर चिंता व्यक्त केली. दिल्ली इथं झालेल्या नीट परीक्षा संदर्भातील आंदोलन यशस्वी केल्यानंतर आता ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेवर काम करणार असल्याचं आवाहन त्यानं केलं होतं. त्यावर नागपूर ग्रामीण येथील खेतापूरमधील विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषद शाळेत जाणाऱ्या रस्त्याची अवस्था दर्शवली. तर नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी तर टीव्ही रिपोर्टर ज्या पद्धतीनं मुलाखत घेतो, तशा पद्धतीचा एक व्हिडिओ तयार करून पाठवण्यात आला. अभियान जाहीर केल्यानंतर एकाच दिवसात त्याला प्रतिसाद मिळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. पुढील काही दिवसात चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

अभिजीत दिपके यानं केली मागणी : कॉक्रोच जनता पार्टीचा प्रमुख अभिजीत दिपके यानं जिल्हा परिषद शाळांची दुरावस्था समोर आणणार असल्याचं जाहीर केलं. देशाला स्वतंत्र होऊन 80 वर्ष झाले, मात्र शैक्षणिक दुरावस्था आहे. मंत्री, खासदार, आमदार यांचं निवासस्थान, कार्यालय नव्यानं बांधलं, मात्र शाळा का नाही बांधल्या, असा प्रश्न उपस्थितीत करण्यात आला. शालेय विद्यार्थ्यांनी प्रतिसाद दिल्यावर अभिजीत दिपके यांनी समाज माध्यमांवर माहिती जाहीर केली. त्यानं दिलेल्या प्रतिक्रियेत "गावातील मुलांना स्वातंत्र्याला ८० वर्षे उलटूनही शाळेत मूलभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी विनवणी करावी लागता कामा नये! एक देश म्हणून आपण ग्रामीण भागातील मुलांना व्यवस्था देण्यात सर्वात वाईट पद्धतीनं अपयशी ठरलो आहोत. या स्वातंत्र्यदिनी, गावांमधील सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी CJP “स्कूल ठीक करो” अभियानाची सुरुवात करणार आहे," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

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TAGGED:

SCHOOL THIK KARO CAMPAIGN
ABHIJEET DIPAKE
अभिजित दिपके
स्कूल ठिक करो अभियान
ABHIJEET DIPAKE ON NEW CAMPAIGN

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