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'अभिजीत दिपकेंच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप'; दोन युवकांचं दिपकेंच्या घराबाहेरच ठिय्या आंदोलन

अभिजीत दिपके यांच्या घरी सदस्यांची मीटिंग सुरू असताना अचानक दोन युवकांनी येऊन त्यांच्या घरासमोर गोंधळ घातल्याची घटना गुरुवारी दुपारी एकच्या सुमारास घडली.

CJP Meeting youth protest abhijeet dipke
अभिजीत दिपके यांच्या घराबाहेर आंदोलनाला बसलेले युवक (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 3:45 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या घरी सदस्यांची मीटिंग सुरू असताना अचानक दोन युवकांनी येऊन त्यांच्या घरासमोर गोंधळ घातल्याची घटना गुरुवारी दुपारी एकच्या सुमारास घडली. गुजरात येथील हे दोन युवक असून, राहुल पांड्या आणि मनीष ब्रह्मभट असे या दोन युवकांचे नावं आहे. आम्ही 40 दिवस दिल्ली येथे आंदोलनात सोबत होतो, बैठक घेत असताना आमच्यासारख्या कोणत्याच आंदोलकांना त्यांनी आमंत्रित का केलं नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

अभिजीत दिपके यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह - "या बैठकीला त्यांचे महाविद्यालयीन मित्र आणि मैत्रिणींनाच का बोलवण्यात आले? आम्ही देखील आंदोलनाचा भाग असल्याने आमच्यासारख्या अनेक लोकांना आमंत्रित करून बैठक घेण्यात यायला हवी होती," असं म्हणत अभिजीत दिपके यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

गुजरात येथील दोन युवकांनी अभिजीत दिपकेंवर गंभीर आरोप (ETV Bharat Reporter)

अचानक केले आंदोलन - वाळुज येथील अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी दुपारी एकच्या सुमारास दोन युवक अचानक रस्त्यावर बसले. "अभिजीत दिपके आणि त्याच्या मित्रांनी संघटनेचा निर्णय स्वतःच घ्यायचं ठरवलं. त्याबद्दल त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. जून महिन्यापासून सुरू असलेल्या आंदोलनात आम्ही त्यांच्यासोबत सहभागी झालो. दिल्लीमध्ये 40 दिवस आंदोलन करत असताना आम्ही सोबत होतो. देशभर फिरत असताना अभिजीत दिपके यांच्याबरोबर आम्ही प्रवास करून आंदोलनात सहभागी झालो. अनेकजण आपलं घरदार सोडून तिथे गेले, आमच्यासारख्या लोकांमुळे आंदोलन यशस्वी झाले आहे. आंदोलनाच्या सुरुवातीला युवकांच्या मागण्यासाठी आम्ही समर्थन दिले, मात्र, नंतर आता भेदभाव केला जात आहे. बैठक घेत असताना फक्त अभिजीत दिपके याचे मित्र तसंच आम आदमी पक्षाशी निगडित असलेले मित्र किंवा नातेवाईक यांनाच का बोलवण्यात आले? आंदोलन अनेक युवकांनी पुढे नेलं. त्यामुळे त्यातील काही लोकांना यात सहभागी करून घ्यायला हवं होतं," असा आरोप मनीष ब्रह्मभट या आंदोलन युवकाने केला.

सर्वांना विचारात घेऊन निर्णय घ्या - "विद्यार्थ्यांसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने सुरू केलेले आंदोलन ही एक चळवळ आहे, तुम्ही लोकशाहीला मानत असाल तर त्यामध्ये सर्वांचा सहभाग घेणे आवश्यक आहे. अशा पद्धतीने मीटिंग घेत असताना पहिले प्रत्येक राज्यातून सदस्यांची नेमणूक करायला पाहिजे आणि त्यानंतर त्यांच्या माध्यमातून बैठकीत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, तसं झालं नाही. कुठेतंरी भेदभाव केला जातोय," असा आरोप या दोन युवकांनी करून, "जोपर्यंत आम्हालाही या प्रक्रियेमध्ये सामावून घेत नाही तोपर्यंत अभिजीत दिपके यांच्य घरासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करणार,: असा इशारा देण्यात आला आहे.

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TAGGED:

GUJARAT TWO YOUTH PROTEST
CJP MEETING ABHIJEET DIPKE HOUSE
अभिजीत दिपके आंदोलन
गुजरात युवक आंदोलन
ABHIJEET DIPKE CJP MEETING

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