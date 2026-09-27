आसाममध्ये CJP नेते आशुतोष रांका गुवाहाटी पोलिसांच्या ताब्यात; मुंबईतील 2 ऑक्टोबरच्या आंदोलनालाही परवानगी नाकारली
मुंबई पोलिसांनी 2 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सीजेपीच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारली आहे.
Published : September 27, 2026 at 8:21 PM IST
गुवाहटी/मुंबई : आसाम पोलिसांनी CJP नेते आशुतोष रांका यांना ताब्यात घेतलं आहे. CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी हा दावा केला आहे. दिपकेंनी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, पोलिसांनी आशुतोष रांका आणि त्यांच्या टीमला एका अज्ञात स्थळी नेलं आहे. त्यानंतर, आणखी एका ट्विटमध्ये दिपकेंनी नमूद केलं की, रांका यांना जिथं ठेवण्यात आलं आहे तिथं वकील उपस्थित आहेत, परंतु पोलीस त्यांना रांका यांची भेट घेऊ देत नाहीत.
आशुतोष रांका बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी गुवाहाटी दौऱ्यावर :
'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (CJP) पहिल्या प्रादेशिक बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आशुतोष रांका आणि त्यांची टीम आसाममधील गुवाहाटी येथे गेली होती. मात्र, गुवाहाटी पोलिसांनी आशुतोष रांका आणि त्यांच्या टीममधील सदस्यांना ताब्यात घेतलं आहे. CJP ची ही बैठक आसाम सचिवालयाजवळ होणार होती. बैठक सुरू होण्यापूर्वीच पोलिसांनी CJP च्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं.
रांका यांच्या 'एक्स' (X) खात्यावर व्हिडिओ जारी
रंका यांच्या 'एक्स' (X) खात्यावर एक व्हिडिओ देखील शेअर करण्यात आला, ज्यामध्ये ते पोलीस कर्मचाऱ्यांसोबत एका चालत्या वाहनात बसलेले दिसत आहेत. या व्हिडिओमध्ये ते असा आरोप करताना ऐकू येतात की, आसामच्या जनतेची भीती वाटत असल्यामुळेच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी त्यांना आणि 'सीजेपी' (CJP) च्या स्वयंसेवकांना ताब्यात घेतले आहे. आपल्या संस्थेनं राज्यातील शाळांचं वास्तव उघड करण्याचा प्रयत्न केला होता, असा दावा रांका यांनी केला. पोलिसांकडून नेलं जात असताना पत्रकारांशी बोलताना रांका म्हणाले की, ही कारवाई मुख्यमंत्री सरमा यांची 'पोलखोल' होण्याची भीती दर्शवते.
रांका म्हणाले, "त्यांना भीती वाटते की, जर आपण येथील शाळा दाखवल्या, तर देशाला वास्तव समजेल. कॉर्पोरेट फायद्यासाठी काझीरंगामधील लोकांचे हक्क कसे हिरावून घेतले जात आहेत, हे लोकांना कळेल अशी त्यांना भीती वाटते. पण आम्हाला त्यांची भीती वाटत नाही. आम्हाला माहित आहे की, मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना करूनच त्यांनी विधानसभा निवडणुका जिंकल्या होत्या."
Ashu was picked up by Assam Police from a private residence. They have still not been told under what charges or on what grounds he has been detained. If Ashu is not released, I will go to Assam along with other CJP members. Himanta can arrest us all.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 27, 2026
CJP नेते अभिजीत दिपके यांचे अनेक आरोप :
CJP नेते अभिजीत दीपके यांनी आरोप केला आहे की, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना बैठकीच्या ठिकाणी पोहोचण्यापासून रोखण्यात आले. CJP च्या म्हणण्यानुसार, आसाममधील पूर आणि पुराच्या परिस्थितीशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी २०० ते ३०० कार्यकर्ते या बैठकीला उपस्थित राहणार होते. तसेच, राज्यात CJP संघटनेच्या कार्याचा विस्तार करण्याबाबतच्या योजनांवरही चर्चा करण्याचं नियोजन होतं. मात्र, या प्रकरणाबाबत पोलिसांनी अद्याप कोणतंही निवेदन जारी केलेले नाही.
दिपके म्हणाले, "मी CJP च्या सदस्यांसह आसामला जाईन. आसाम पोलिसांनी आशूला (आशुतोष राका) एका खाजगी निवासस्थानावरून ताब्यात घेतलं आहे. त्याला अद्याप त्याच्यावरील आरोप किंवा ज्या कारणास्तव त्याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे, त्याबद्दल माहिती देण्यात आलेली नाही. जर आशूची सुटका झाली नाही, तर मी CJP च्या इतर सदस्यांसह आसामला जाईन. हिमंता (आसामचे मुख्यमंत्री) आमच्या सर्वांना अटक करू शकतात."
Mumbai Police has also denied permission for our protest on 2nd October. Such tactics to suppress citizens’ voices are unacceptable. If we are denied the right to protest, CJP will launch a Jail Bharo Andolan in Mumbai on Gandhi Jayanti. #SaveDemocracy— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 27, 2026
मुंबई पोलिसांनी सीजेपीच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारली :
दरम्यान, 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) सह-संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी 2 ऑक्टोबर रोजी मुंबईतून देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, मुंबई पोलिसांनी याला परवानगी नाकारली आहे. मुंबई पोलिसांनी या आंदोलनासाठी परवानगी दिलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, अभिजीत दिपकेंनी जाहीर केलं आहे की, जर शांततापूर्ण निदर्शनांचा अधिकार नाकारला गेला, तर पक्ष 'जेल भरो आंदोलन' सुरू करेल.