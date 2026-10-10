दिपके कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर! अभिजीत दिपके दिल्लीत पोलिसांच्या ताब्यात असतानाच आजीचे वृद्धापकाळाने निधन
अभिजीत दिपकेंच्या आजी सावित्रीबाई शंकर दिपके यांचे आज (10 ऑक्टोबर) वयाच्या 85 व्या वर्षी निधन झालं.
Published : October 10, 2026 at 1:35 PM IST
हिंगोली : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या कुटुंबातून दु:खद बातमी समोर आली आहे. अभिजीत दिपकेंच्या आजी सावित्रीबाई शंकर दिपके यांचे आज (10 ऑक्टोबर) वयाच्या 85 व्या वर्षी निधन झालं. हिंगोली येथील संतुक पिंपरी इथं त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. कुटुंब या दु:खातून जात असताना अभिजीत दिपके दिल्लीत पोलिसांच्या ताब्यात आहेत.
सावित्रीबाई शंकर दिपके यांच्या निधनाच्या वृत्तानं कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील संतुक पिंपरी या त्यांच्या मूळ गावी त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनाचं वृत्त समजताच अभिजीत दिपके यांचे वडील भगवान दिपके व आई अनिता हे सध्या हिंगोलीला रवाना झाले आहेत. त्याचबरोबर कुटुंबाच्या घराभोवती कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, अभिजीत दिपके याला दिल्लीत ताब्यात घेतल्याचीही चर्चा आहे.
अभिजीतला दिल्ली विमानतळावर ताब्यात घेतले :
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा निषेध करण्यासाठी अभिजीत दिपके दिल्लीत पोहोचले होते. कथित निवडणूक घोटाळ्याच्या आरोपावरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करत त्यांनी आंदोलनाची घोषणा केली होती.
या अनुषंगाने ते सकाळी दिल्लीहून मुंबईला रवाना झाले. मात्र, दिल्लीत पोहोचताच पोलिसांनी त्याला विमानतळावर ताब्यात घेतलं. तेव्हापासून तो दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात आहे.
500 हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेतलं :
दिल्ली पोलिसांनी आज शनिवारी जंतरमंतरवर जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलकांना पांगवलं आणि जेव्हा कामगार पुन्हा एकत्र आले आणि सुरक्षा घेरा तोडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा पोलिसांनी अनेकांना ताब्यात घेतलं. आतापर्यंत किमान 500 आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे. आंदोलकांसाठी 12 डिटेंशन सेंटर बनवण्यात आलं आहेत.
आजचं आंदोलन सकाळी 10 वाजता सुरू होणार होतं. पण जंतरमंतरवर पोहोचल्यावर पोलीस आणि निमलष्करी दलांनी अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं, तर अनेकांना माघारी फिरवलं. जंतरमंतरवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि नवी दिल्लीच्या संपूर्ण परिसरात सुरक्षा व्यवस्थेवर लक्ष ठेवलं. हे क्षेत्र 20 सेक्टरमध्ये विभागलेलं आहे. महिलांसह अनेक आंदोलकांनी ठिकठिकाणी पुन्हा एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी त्यांना पकडून बसमध्ये नेलं.
यापूर्वी पोलिसांनी जंतरमंतर येथे आंदोलनाला परवानगी नाकारली होती आणि संपूर्ण परिसरात मनाई आदेश लागू केले होते. सुरक्षा दलांनी परिसरात फ्लॅग मार्च काढला आणि लोकांना आदेशाचं पालन करण्याचं आवाहन केलं.