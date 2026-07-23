नागपूरच्या संविधान चौकातील ठिय्या आंदोलनावर पोलिसांची कारवाई; 150 आंदोलक ताब्यात
नागपूरच्या संविधान चौकातील ठिय्या आंदोलनावर मध्यरात्री पोलिसांनी कारवाई केली.
Published : July 23, 2026 at 10:04 AM IST
नागपूर - दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ नागपुरच्या संविधान चौकात सुरू असलेल्या ठिय्या आंदोलनावर रात्री सुमारे अकरा वाजताच्या सुमारास पोलिसांनी कारवाई केली. यात 150 आंदोलक तरुणांना ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांच्या कारवाईमुळे आंदोलनस्थळी काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते.
तीन दिवसांपूर्वी जंतर मंतर येथे सुरू असलेल्या कॉक्रोच जनता पक्षाच्या आंदोलकांवर दिल्ली पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीचार्ज केला होता. या कारवाईच्या निषेधार्थ नागपुरातील संविधान चौकात दीड हजार तरुणांनी आंदोलन सुरू केले आहे. प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
पोलीस बंदोबस्त तैनात, वातावरण तणावपूर्ण - रात्री उशिरापर्यंत आंदोलन सुरूच होते. काही आंदोलक हे पाऊस सुरू असल्याने तेथून निघून गेले होते. मात्र,,आंदोलन सुरू ठेवणाऱ्या सुमारे 150 तरुणांना पोलिसांनी रात्री 11 च्या सुमारास ताब्यात घेतले. अचानक पोलिसांच्या केलेल्या या कारवाईनंतर आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत विरोध दर्शविला. त्यामुळे संविधान चौक परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.