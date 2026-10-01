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'मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अन्यथा देशभर आंदोलने केली जातील' - अभिजीत दिपकेंचा इशारा

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशी अभिजीत दिपके यांनी मुंबईमध्ये पत्रकार परिषदेत मागणी केली.

Abhijeet Dipke
संग्रहित-अभिजीत दिपके (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 4:54 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 5:09 PM IST

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मुंबई- 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी गुरुवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही तर देशभर आंदोलने केली जातील, असा इशारा दिपके यांनी दिला. ऑक्टोबरच्या अखेरीस दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितलं. ते मुंबई प्रेस क्लबमधील पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपी २ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील दादर भागातील शिवाजी पार्क येथे आंदोलन करणार आहे. जोपर्यंत ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखपदावरून पायउतार होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलने सुरूच राहतील, असा निर्धार दिपके यांनी व्यक्त केला. 2025 ची मतदार यादी गोठवून ठेवावी. त्यात आणखी कोणतीही फेरफार केली जाऊ नये. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पारदर्शक पद्धतीने व्हावी आणि त्यात नागरी संस्थांचाही सहभाग असावा, अशी मागणीही दिपके यांनी यावेळी केली.

गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंडमध्ये सीजेपीकडून आंदोलने केली जातील. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर ऑक्टोबरच्या अखेरीस दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन केले जाईल-सीजेपी संस्थापक, अभिजीत दिपके

सीजेपीच्या या आहेत मागण्या

  1. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी. त्यांना कोणी आदेश दिले होते, हे त्यांनी स्पष्ट करावे.
  2. एसआयआर (SIR) प्रक्रिया स्थगित करून जानेवारी 2025 ची मतदार यादी पूर्ववत करावी. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत.
  3. 2023 चा नियुक्तीविषयक कायदा रद्द करावा. नागरी समाजाच्या सहभागासह एक पारदर्शक कायदा करावा.
  • महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि शिवसेना (यूबीटी) 4 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत निवडणूक आयोगाविरुद्ध मोर्चा काढणार आहे. शिवसेना यूबीटीचे नेते आदित्य ठाकरे हे सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. सीजेपीच्या पोलिसांनी अद्याप परवानगी दिली नाही.

ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची कशामुळे मागणी?- निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी 10 महिन्यांच्या कालावधीत किमान 14 वेळा काही निर्णय आणि काही आदेशांवर आक्षेप नोंदवल्याचे समोर आलं होतं. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी मतदार याद्यांच्या एसआयआरबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका केली. तसेच त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगानं एसआयआर संबंधित सर्व निर्णय एकमताने घेतल्याचा दावा करत विरोधकांचे आरोप फेटाळले आहेत.

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Last Updated : October 1, 2026 at 5:09 PM IST

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DIPKE NEWS
ABHIJEET DIPKE ON CEC RESIGN
अभिजीत दिपके मुंबई आंदोलन
DIPKE DEMANDS CASE AGAINST CEC
CJP FOUNDER ON CEC

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