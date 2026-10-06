'महाराष्ट्र पोलिसांनी दिल्ली पोलिसांसारखे वागू नये'- सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपकेंचा इशारा
क्रॉकोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी आंदोलकांना मिळालेल्या कथित नोटीसवरून मुंबई पोलीस आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर टीका केली. ते माध्यमांशी बोलत होते.
Published : October 6, 2026 at 3:11 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 3:17 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - मुंबईमधील आंदोलनात मुंबई पोलिसांचे कौतुक करणारे सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी आता महाराष्ट्र पोलिसांकडून होणाऱ्या कारवाईवरून नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखं वागू नये, अशी टीकादेखील त्यांनी केली.
महाराष्ट्र पोलिसांनी दिल्ली पोलिसांसारखे वागवू नये, असा इशारा कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी दिला. दिल्ली येथे आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर लगेच आंदोलकांना नोटीस पाठवण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांचा आदर करतो. मात्र, त्यांनी विनाकारण नोटीस बजावणं योग्य नाही. दिल्ली आंदोलनाला कोण पैसे देतंय, असा प्रश्न त्यांना विचारला जात आहे. दिल्लीला येण्यासाठी एक दोन हजार रुपये लागतील. ते त्यांच्याकडे नसतील का? असा प्रश्न सीजेपी प्रमुखांनी उपस्थितीत केला आहे.
ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. कोणाला विचारून त्यांनी फॉर्म 6 मध्ये बदल केले? आमच्या मागण्यांसाठी आम्ही आंदोलन करणार आहोत- क्रॉकोच जनता पार्टी संस्थापक, अभिजीत दिपके
मला अटक करा हरकत नाही-मुंबईमध्ये आंदोलन केल्यावर अनेकांना नोटीस बजावण्यात येत आहे. माझ्या घरावरदेखील अनेक पोलिसांचे लक्ष ठेवून आहेत. मला ताब्यात घ्यायचे असेल तर घ्या. मी संभाजीनगर येथेच आहे. त्यामुळे मला अटक करायची असेल तर नक्की करा. मी अमेरिकेतून येताना मला जेलमधे टाकू शकतात, अशी माहिती होती. पण, मी घाबरणार नाही. आंदोलन करणं हा आमचा अधिकार आहे. आमचे प्रश्न सरकारपर्यंत पोहचवण्याचा अधिकारी आम्हाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला आहे. त्यामुळे आम्ही शांततेत आंदोलन केले. त्यात आता परवानगी नाही, असे म्हणत आहेत. मला जर अटक झाली तर हे आंदोलन जनतेचं आहे. त्यांनी पुढे न्यावं. फक्त महात्मा गांधीजींचे गीत त्यांनी गावं असे आवाहन अभिजीत दिपके यांनी केलं.
महाराष्ट्र पोलीस दिल्ली पोलिसांपेक्षा 100 पटीनं भारी -अभिजीत दिपके पुढे म्हणाले की, दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांना नोटीस दिल्या जात आहेत. चंद्रपूर येयील कार्यकर्त्यांना नोटीस मिळाल्या आहेत. आंदोलनाला पैसे कोठून येतात असा प्रश्न विचारत आंदोलन हिंसक होणार असे चंद्रपूर पोलीस सांगत आहेत. आंदोलन हिंसक होणार हे चंद्रपूर पोलिसांना आधीच कसे माहिती? असा प्रश्न अभिजीत दिपके यांनी उपस्थितीत केला. चंद्रपूर पोलिसांच्या अधिकारात जंतरमंतर येते का? महाराष्ट्र पोलीस दिल्ली पोलिसांपेक्षा 100 पटीनं भारी आहे, असं आम्ही समजतो.
पोलिसांनी दडपशाही करू नये- मुंबई पोलिसांची तुलना स्कॉटलँड पोलिसांबरोबर केली जाते. मुंबई पोलिसांनी दिल्ली पोलिसांसारखं वागू नये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखं वागू नये, अशी टीका अभिजित दिपके यांनी केली. चंद्रपूरमध्ये दोघांना नोटीस आणि राजस्थानमध्ये सीजेपी कार्यकर्त्यांना नोटीस देण्यात आली आहे. मुलांमध्ये रोष आहे. पोलिसांनी दडपशाही करू नये. राहुल पौरा अशा आदिवासी तरुणांना त्रास दिला जातोय. मुलांना त्यांचे अधिकार दिले जात नाहीत. उलट त्यांच्याविरुद्ध बोलून त्यांचा अपमान केला जात आहे, असा आरोप अभिजीत दिपके यांनी केला.
निवडणूक आयुक्त यांनी राजीनामा द्यावा- अभिजीत दिपके यांनी पुन्हा एकदा ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी तातडीनं राजीनामा द्यावा. त्यांनी फॉर्म 6 मध्ये बदल कसे केले? कोणाला विचारून केले? हे प्रश्न आहेत. एसआयआरमध्ये त्यांनी मोठ्या प्रमाणात नावे कशी काढली? फॉर्म 6 मध्ये बदल मान्यता दिली नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा. आम्ही आंदोलन करणार आहोत. आमच्यावर गुन्हे दाखल करा. इंग्रजही असेच गुन्हे दाखल करत होते. जेलच्या धमक्यानं आम्ही घाबरणार नाही. दिल्ली पोलिसांनी महिलांचा अवमान केला. ते आम्हाला सांगायलादेखील चांगलं वाटत नाही. नेहा बोरांना का थांबवलं जात आहे? सर्व लोकांनी मतदान प्रक्रिया मुद्द्यावर एकत्र आलं पाहिजे. जर एकत्र येऊ शकत नसेल तर मतदान प्रकिया मुद्यावर लोकांनी बोललं पाहिजे, असे मत कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजित दिपके यांनी व्यक्त केलं.
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