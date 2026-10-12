आजीच्या अंत्यसंस्काराला मुकले, अभिजीत दिपकेंनी स्मशानभूमीत जात वाहिली श्रद्धांजली
सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी आजीला श्रद्धांजली अर्पण केली.
Published : October 12, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 7:49 AM IST
हिंगोली - सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी आजीला श्रद्धांजली अर्पण केली. दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यामुळे अभिजीत यांना आजीच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहता आले नाही. यामुळे कुटुंबीयांनीही पोलिसांवर संताप व्यक्त केला होता. अखेर रविवारी रात्री उशिरा गावी पोहोचल्यानंतर अभिजीत दिपके यांनी आजीला श्रद्धांजली अर्पण केली.
आजीला वाहिली श्रद्धांजली - 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके हे रविवारी रात्री उशिरा हिंगोली जिल्ह्यातील आपल्या मूळ गावी पोहोचले. गावात पोहोचल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम स्मशानभूमीत जाऊन दिवंगत आजी सावित्रीबाई शंकर दिपके यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी बोलण्यास नकार दिला.
अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहता आले नाही - दरम्यान, पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यामुळे अभिजीत दिपके यांना आजीच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहता आले नव्हते. वृद्धापकाळाने आजीचे निधन झाले होते. अभिजीत हे अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहू न शकल्याने कुटुंबीयांनी दिल्ली पोलिसांवर नाराजी व्यक्त केली होती. अभिजीत यांना अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित राहता यावे, यासाठी कुटुंबीयांनी दिल्ली पोलिसांकडे विनंतीही केली होती. मात्र, या विनंतीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला होता.
आता गावी परतल्यानंतर अभिजीत दिपके यांनी स्मशानभूमीत जाऊन आजीला श्रद्धांजली अर्पण केली. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणावर त्यांनी माध्यमांशी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
अभिजीत दिपके यांची सुटका - मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपीने दिल्लीतील जंतर मंतरवर आंदोलन पुकारलं होतं. त्यासाठी अभिजीत दिपके हे मुंबईवरुन दिल्लीसाठी विमानाने पोहचले. मात्र, दिल्ली विमानतळावरच पोलिसांनी अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सौरव दास यांना ताब्यात घेतलं होतं. अखेर रविवारी त्यांची सुटका करण्यात आली.
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