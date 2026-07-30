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'संविधानऐवजी भाजपाचे आदेश पाळायचे असतील तर पोलिसांनी खाकी पँट-खाकी चड्डी घालावी'-अभिजीत दिपके

क्रॉकोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी संयुक्त किसान मोर्चाच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊ, असे जाहीर करून सरकारचं टेन्शन वाढविलं आहे. वाचा, संपूर्ण बातमी.

Abhijit Dipke
अभिजीत दिपके (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 3:23 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 4:10 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - दिल्लीमधील जंतरमंतर येथे यशस्वी आंदोलन झाल्यानंतर शहरात आलेल्या क्रॉकोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी भाजपा, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ आणि दिल्ली पोलिसांवर गंभीर आरोप केले. तसेच भाजपाकडून पक्षात येण्याची ऑफर देण्यात आल्याचा गौप्यस्फोटही केला.


"आता आंदोलन आणि विरोध हा मुद्दा नसून खरंतर लोकशाही अडचणीत सापडली आहे. आपण सरकारी तपास यंत्रणा पाहिल्या तर ते काय करतात हे लक्षात येईल. राज्यात शिवसेना फोडली आणि राष्ट्रवादी फोडली या घटनादेखील पाहण्यासारख्या आहेत. या सर्व गोष्टींवर आता सर्व लोकांनी एकत्र येऊन आवाज उठवणं खूप गरजेचं आहे. मला भाजपातर्फे पक्षात येण्यासाठी विचारण्यात आलं. मात्र, त्यांच्यासोबत जायचं असेल तर आधीच गेलो असतो. मला अनेक धमक्या देण्यात आल्या आहेत. आईवडिलांना आणि व्यावसायिकांना मारण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत. मात्र, मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या नातवांसारखा आहे. ते मला धमकी देत आहेत. भाजपा आणि संघाची हीच भाषा आहे", अशी टीका अभिजित दिपके यांनी केली.

अभिजीत दिपके (Source- ETV Bharat Reporter)

Gen Z लोकांनी आंदोलन करताना संस्कृतीला बदनाम केल्याचा आरोप रामदेव बाबा यांनी केला होता. त्यावर त्यांनी खोचक टीका करत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अभिजीत दिपके यांनी म्हटलं," रामदेव बाबांनी आपल्या पतंजली उत्पादनांवर लक्ष द्यावं. सुप्रीम कोर्टानं त्यांच्यावर ताशेरे उघडले आहेत. देश सांभाळण्याबाबत Gen Z आता सक्षम आहे".

लोकतंत्रासाठी बदनामं केलं का? पेपर फुटीच्या, आपल्या हक्कासाठी लढून बदनाम केलं का? जय भीमचे नारे लावणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महात्मा गांधींचा फोटो घेऊन चालणं संस्कृती बदनाम करणं आहे का? तर आम्ही बदनाम करतोय. तुम्ही तुमचे उत्पादन पाहा, नाही तर ते बंद पडून जायचं- अभिजीत दिपके- क्रॉकोच जनता पार्टी प्रमुख



संयुक्त किसान मोर्चा आणि सीजेपी एकत्र? "शेतकऱ्यांचे मुले शिकत आहेत, तेदेखील परीक्षा देत आहेत. किसान मोर्चाचे प्रमुख राकेश टिकैत यांच्याशी भेट झाली. तुम्ही आमचे मुले असून तुमच्या लढ्याला पाठिंबा असल्याचं त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जिथे गरज पडेल त्यावेळी कॉक्रोज जनता पार्टी त्यांच्यासोबत असेल", असे अभिजीत दिपके यांनी जाहीर केलं. "आम्ही सगळे शेतकऱ्यांची मुले आहोत. मीदेखील हिंगोली जिल्ह्यातून येतो. माझे कुटुंबीय आजही शेती करतात. प्रत्येकाच्या कुटुंबात कधी ना कधी शेती केलेली आहे. कोणीही थेट नोकरदार म्हणून आलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येकानं लढल पाहिजे. त्याचदृष्टीनं संयुक्त किसान मोर्चाच्या आंदोलनाला जेव्हा गरज पडेल तेव्हा आम्हीसोबत राहू", असंदेखील अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं.

सरकार चुकीच्या लोकांचे- "राहुल गांधी यांनी अमित शाह यांचा राजीनामा मागितला. ही अतिशय योग्य मागणी आहे. आमचा पार्टीला बाहेरून फंड मिळतो, असा आरोप केला जातोय. तर हे तुमचं अपयश आहे. तुम्ही केंद्रीय गृहमंत्री आहात. जर बाहेरून असा निधी येत असेल तर तुमचं अपयश आहे. आजचे शिक्षण मंत्री बिल्कीस बानो यांचा सत्कार करतात. या सरकारमध्ये खुनी आणि बलात्कारांना समर्थन करणारे सरकार आहे. कंगना राणावत हिनं केलेल्या वक्तव्याबद्दल काय बोलणार? Gen Z बाबत टीका केली जात आहे. या गटात 18 ते 22 वयाचे युवक आहेत. ते पुढील मतदार आहेत. सर्वसाधारण कुटुंबातील ही मुले आहेत. त्यांच्यावर टीका करून काय मिळणार आहे?", असा प्रश्न दिपके यांनी उपस्थितीत केला.


पोलिसांना भीती- "आमच्या आंदोलनात अनेक व्हिडिओ समोर आले. पोलिसांना रेकॉर्ड होताना भीती वाटत असेल, असं काही करू नका. भाजपाचा आदेश नाही, पोलिसांनी संविधान पाळावं. जर त्यांना संविधानऐवजी भाजपाचे आदेश पाळायचे असतील तर त्यांनी खाकी पँट, खाकी चड्डी घालावी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयसमोर उभारून "मै भी चौकीदार" असे नारे त्यांनी द्यावे, अशी खरमरीत टीका कॉक्रोच जनता पार्टीच्या अध्यक्षांनी केली. ज्या ठिकाणी मुक्काम केला, ते ठिकाण शरद पवार यांच्या निगडीत व्यक्तीशी होते. ते संदर्भ चुकीच्या पद्धतीनं लावले जात आहेत. मोदीजी आणि पवार साहेब मोठे लोक आहेत. पवार साहेबांना पहिल्यांदा जंतरमंतर येथे भेटलो आमच्याविषयी अनेकांशी संबंध लावले जातात", असं त्यांनी स्पष्ट केलं.



आधीच दगडांचा ट्रक आणला होता-"दिल्ली येथे झालेल्या जंतरमंतर आंदोलनामध्ये 20 तारखेच्या रात्रीच दगडांनी भरलेला ट्रक उभा करण्यात आला होता. त्याठिकाणी तर एक फुटलेली गाडीदेखील लावण्यात आली होती. याबाबत समाज माध्यमांवर मी लगेच माहिती दिली होती. इतकंच नाही तर पोलिसांनादेखील याबाबत विचारणा केली, तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची गाडी असल्याचं त्यांनी मला सांगितलं. मात्र, आंदोलनात हे सर्व विद्यार्थ्यांनी केलं हे दाखवण्यासाठी सर्व कट रचण्यात आला होता. भाजपाचे गुंड येणार, पोलिसांवर दगडफेक करणार आणि विद्यार्थ्यांवर त्याचे आरोप लावणार याबाबत मी पूर्वीच माहिती दिलेली होती. हेच आंदोलन नाही तर किसान मोर्चाचं आंदोलनदेखील अशाच पद्धतीनं चिरडण्याचा प्रयत्न केला गेला", असा आरोपदेखील अभिजीत दिपके यांनी केला.

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Last Updated : July 30, 2026 at 4:10 PM IST

TAGGED:

ABHIJEET DIPKE ON KISAN MORCHA
CJP FOUNDER ON KANGANA RANAUT
CJP FOUNDER ON BJP OFFER
अभिजीत दिपके भाजपा
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